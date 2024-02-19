За неделю энергетики вернули свет 116 тыс. семей, оставшихся без электричества из-за обстрелов оккупантов – ДТЭК

С 12 по 18 февраля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 83 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что на прошлой неделе серьезные обстрелы подверглась Днепропетровщине. В результате атак были повреждены сети и оборудование. Однако через неделю энергетикам удалось вернуть свет 74 тыс. домов в Днепропетровской области.

В Донецкой области также продолжаются активные боевые действия, из-за чего ежедневно повреждения электросетей и подстанций. Но энергетики продолжают быстро чинить поврежденные объекты, благодаря чему на прошлой неделе им удалось вернуть свет 42 тыс. семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения и они приступают к работе только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.