За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в домах более 54 тысяч семей

На прошлой неделе с 5 по 11 июня энергетики ДТЭК Сети вернули свет 54 тысячам семей в 66 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областей и в Киеве, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

На прошлой неделе из-за обстрелов России повреждения сетей происходили в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. В частности, энергетики вернули свет в 100 домов жителей Киевщины и 20 домов киевлян, после ночной атаки 6 июня.

Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение для 85 семей Одесщины, которые остались без света из-за обстрела 10 июня.

Стабильно сложной ситуация остается в Донецкой и Днепропетровской области. За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для почти 50 тысяч семей Донбасса и 4,3 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,9 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых" действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.