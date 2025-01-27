За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 101 тыс. семей после обстрелов

С 20 по 26 января энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично возобновить электроснабжение 63 населенных пунктов. Свет снова вернулся в дома 101 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего обновлений на прошлой неделе было на Донетчине, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, за неделю энергетики возобновили электроснабжение в домах почти 58 тысяч семей.

В то же время в Днепропетровской области с 20 по 26 января энергетики вернули свет 38,4 тысячам семей.

Также продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина. Здесь на прошлой неделе энергетики возобновили электроснабжение для 4,6 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысяч семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.