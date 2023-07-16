Самая лучшая в мире советская тушенка (как вариант – сгущенка, колбаса, сок, пиво, мороженое) – предмет особой гордости апологетов "совка".

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Спешу вас разочаровать, товарищи любители "светлого советского прошлого". Знаменитый советский пломбир, так же, как и знаменитая колбаса "подвадвадцать" на самом деле американские. Как и тушенка, и сгущенка, и консервы рыбные, овощные и мясные.

Далее текст на языке оригинала.

Історія така: 1936 року нарком харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян відвідав з робочою поїздкою США. За два місяці він проїхав Америкою в машинах і поїздах понад 21 000 кілометрів. Він вивчив: забій худоби, заморожування м'яса і фруктів, рецептуру морозива, випікання хліба, пивоваріння, консервування, виготовлення соків, шампанського, сухарів, бісквітів, попкорну, шоколаду, сухого молока, майонезу.

Ага, майонез теж звідти. Його особисто спробував Сталін, цей соус став його улюбленим і він дав "добро" на його виробництво.

Мікоян не просто вивчав – він купував ліцензії на виробництво разом з виробничими лініями та цілими заводами. Досі у москві є Мікояновський м`ясокомбінат, куплений в США.

Найцікавіше те, чим комуністи розплачувалися за усе те. Валюти не було, тож на продаж пішли скарби Ермітажу та інших музеїв. Рембранд в обмін на тушонку. Айввазовський – в обмін на "ковбасу по двадвадцять". Фаберже в обмін на згущонку.

А ви гадаєте, чому для наших людей, вихованимх "совком", ніяк Мова, Віра, Армія на шматок батону не мажеться. Так само, як більшовикам Кандинський не мазався.