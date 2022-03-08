'За кожну зморшку, за сльозу, за біль помщуся': украинский воин с передовой поздравил женщин трогательным стихом

Украинский защитник, военнослужащий Роман с позывным "Поэт" передал из передовой нежные слова маме, жене и дочери в Международный день борьбы за права женщин 8 марта. Боец посвятил им трогательное стихотворение.

Несмотря на то, что в Украине 13-й день продолжается война и наши защитники мужественно сдерживают нашествие фашистской российской орды, которая испепеляет ракетами и бомбами украинские города и села, цинично убивает женщин и детей – во всем этом ужасе украинские бойцы сохраняют в своем сердце безмерную любовь к самым родным в мире людям.

Молодой боец, находящийся на передовой и защищающий украинские земли от российских оккупантов, вылил все свои чувства к маме, жене и дочери в художественном произведении.

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Поздравляя своих любимых женщин с весенним праздником, он пообещал им отомстить врагу за каждую слезинку, израненную из их глаз из-за кровавой войны, развязанной взбесившимся агрессором, и выгнать его с нашей земли.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала стихотворение "Поэта" Романа и его фото.

Кохана. Мама. Донечка. Прийміть

Мої вітання з найтеплішим святом.

Бажаю вам щасливих літ багато,

Нехай в душі лише любов бринить.

Пробачте, любі, що не уберіг,

Вас від жахів війни і лихоліття.

Я присягаюсь, що усе це сміття

Я вимету мітлою за поріг.

За кожну зморшку, за сльозу, за біль,

Помщуся і сторицею віддячу.

Тож побажайте нам і сил, і вдачі

Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.

Тепер я знаю, що у світі всім

Наші жінки не просто красивіші,

А найміцніші духом, найсильніші!

І поруч з військом захищають дім.