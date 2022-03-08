"За кожну зморшку, за сльозу, за біль помщуся": украинский воин с передовой поздравил женщин трогательным стихом
Украинский защитник, военнослужащий Роман с позывным "Поэт" передал из передовой нежные слова маме, жене и дочери в Международный день борьбы за права женщин 8 марта. Боец посвятил им трогательное стихотворение.
Несмотря на то, что в Украине 13-й день продолжается война и наши защитники мужественно сдерживают нашествие фашистской российской орды, которая испепеляет ракетами и бомбами украинские города и села, цинично убивает женщин и детей – во всем этом ужасе украинские бойцы сохраняют в своем сердце безмерную любовь к самым родным в мире людям.
Молодой боец, находящийся на передовой и защищающий украинские земли от российских оккупантов, вылил все свои чувства к маме, жене и дочери в художественном произведении.
Поздравляя своих любимых женщин с весенним праздником, он пообещал им отомстить врагу за каждую слезинку, израненную из их глаз из-за кровавой войны, развязанной взбесившимся агрессором, и выгнать его с нашей земли.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала стихотворение "Поэта" Романа и его фото.
Кохана. Мама. Донечка. Прийміть
Мої вітання з найтеплішим святом.
Бажаю вам щасливих літ багато,
Нехай в душі лише любов бринить.
Пробачте, любі, що не уберіг,
Вас від жахів війни і лихоліття.
Я присягаюсь, що усе це сміття
Я вимету мітлою за поріг.
За кожну зморшку, за сльозу, за біль,
Помщуся і сторицею віддячу.
Тож побажайте нам і сил, і вдачі
Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.
Тепер я знаю, що у світі всім
Наші жінки не просто красивіші,
А найміцніші духом, найсильніші!
І поруч з військом захищають дім.