За год ЕС импортировал российский металл на 2,5 миллиарда евро

По итогам 2024 года Европейский Союз импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС – в прошлом году сумма превысила €2,5 млрд. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, позволяющих российской металлургии экспортировать на рынки ЕС, пишет GMK Center.

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"Наибольшие объемы поставок пришлись на полуфабрикаты – их купили 3,15 млн т. Ключевыми потребителями российских полуфабрикатов были Бельгия, Италия, Дания и Чехия – 425,65 тысяч. т (+11%). Также страны ЕС импортировали из РФ 1,03 млн т чугуна и 1,04 млн т железа прямого восстановления (DRI)", – указывает издание.

Таким образом, несмотря на введенные Европой санкции, импорт российской металлопродукции в ЕС остается значительным. Некоторые страны, включая Италию, Бельгию и Чехию, продолжают активно покупать продукцию РФ.

"Украина как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС снизить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины. Однако для этого необходимы как дополнительные инвестиции в производственные мощности, так и политическая воля европейских стран", – резюмирует издание.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на €2,1 млрд. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляет металлургические слябы в ЕС, в то же время является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, критически важной для российской оборонной промышленности.