'За ГЭС ответите': в оккупированной Новой Каховке украинские патриоты передали россиянам сине-желтый 'привет'. Фото

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области украинские патриоты передали россиянам сине-желтый "привет".

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В частности, фото "привета" изданию прислали жители города, ожидающие ВСУ (чтобы просмотреть кадры, докройте до конца страницы).

На кадрах показаны надписи на стенах города.

В частности, видны сердца, выполненные в стали уличного искусства сине-желтой краской.

Кроме того, на одном из заборов города есть надпись черной краской. Он звучит так: "РуZкие за ГЭС ответите".

Напомним, утром 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части плотины разрушены 11 из 28 пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области 21 августа заработала первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после подрыва Каховской ГЭС.

Российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью разрушена, часть конструкций ушла под воду.

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