За двое суток ДТЭК вернул свет в дома почти 60 тыс. семей после обстрелов

За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет 59,4 тыс. семей Днепровщины и Донбасса, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что 8 апреля очередные российские атаки привели к обесточению в четырех районах Днепровщины. Из-за повреждений линий и энергообъектов без электричества полностью или частично осталось 18 населенных пунктов. Большинство из них – на юге области.

"Только что разрешила ситуация безопасности, аварийные бригады ДТЭК приступили к возобновлению электроснабжения. До конца дня энергетики вернули свет в дома 52 946 обесточенных семей региона", – рассказали в ДТЭК.

В то же время от обстрелов пострадали энергетические объекты Донбасса, из-за чего тысячи домов также оставались без электричества. Здесь за двое суток энергетики вернули свет 6,4 тыс. семей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 63,5 тыс. семей, находившихся без электроэнергии после вражеских атак.