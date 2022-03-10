За два дня из Сум эвакуировали около 50 тысяч человек, – глава ОВА

За последние два дня, 8 и 9 марта, из Сум было эвакуировано около 50 тысяч человек. Люди покидали родной, но опасный сейчас город как на собственных автомобилях, так и централизовано, на автобусах, предоставленных администрацией области.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий. Он указал, что процесс выезда из города затянулся по причине самодеятельности руководства муниципалитета, но в целом эвакуация мирного населения прошла успешно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Решение военной администрации о местах выезда автобусов сменили представители Сумского городского совета! Это внесло дезорганизацию в процесс, подвергло опасности людей и затянуло процесс выезда до позднего времени", – сказал губернатор, добавив, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку эксцесса и дали правовую оценку действиям мэрии.

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Также Живицкий подчеркнул, что сейчас ведет активные переговоры с Офисом президента, чтобы обеспечить гуманитарный коридор для жителей Ахтырки, Тростянца и Лебедина, наиболее пострадавших от атак оккупантов. Также он отметил, что все оставшиеся по субъективным причинам в Сумах, но желающие отправиться в более безопасные города Украины, могут воспользоваться этим правом еще и 10 марта.

"Немецкие правозащитники предложили перевезти наших детей из дома малютки в Германию, где их примут и будут лечить бесплатно. Мы рассмотрим этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения и тогда будет принято окончательное решение", – подытожил руководитель региона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается массовая эвакуация гражданского населения с территорий обстреливаемых городов. Наибольшей болью правительства остается осажденный Мариуполь, где солдаты РФ обстреливают гумконвои, целиком отрезав город от снабжения и даже питьевой воды.

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