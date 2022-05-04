За день из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека, – Верещук

В среду, 4 мая, мариупольским гуманитарным коридором удалось эвакуировать 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.

Об очередной маленькой победе Украины в Telegram сообщила вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, все эти люди уже прибыли в Запорожье.

Верещук выразила благодарность работникам ООН и МК "Красный Крест", а также работникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС.

Напомним: 3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из осажденного российскими оккупационными войсками Мариуполя граждане. Выехали из почти разрушенного города они еще днем ранее. Но прибыла только колонна людей, которые ехали на частном транспорте. В ней приехало более 200 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые за два месяца.