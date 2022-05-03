В Запорожье прибыли эвакуированные из Мариуполя: появились подробности. Фото

Во вторник, 3 мая, в Запорожье прибыли эвакуированные из осажденного российскими оккупационными войсками Мариуполя граждане. Выехали из почти разрушенного города они еще вчера.

Но прибыла только колонна людей, которые ехали на частном транспорте. Об этом сообщает издание "Суспільне".

По словам начальника управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета Алексея Савицкого, в колонне прибыло более 200 человек. Это люди не только из Мариуполя, но и временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

Колонна с людьми, которых эвакуировали с "Азовстали", задерживается.

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Утром Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты продолжают срывать планы эвакуации мирного населения. По его словам, около двух тысяч человек больше недели не могут выбраться из Бердянска и доехать по назначенному маршруту до Запорожья.

По его словам, эвакуация была запланирована на Луначарском кольце возле Бердянска. Однако в планы украинских властей вмешались решисты, которые в очередной раз сорвали вывоз людей в безопасное место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 мая, из Мариуполя проходила эвакуация мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. В этот день автобусы с ними должны были приехать в Запорожье, но так и не прибыли.