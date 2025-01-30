За день энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 5 тыс. семей, которые были обесточены после обстрелов

29 января энергетики компании ДТЭК вернули свет 5,5 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Донбасса остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на очень тяжелую ситуацию, здесь вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах более 4,4 семей.

Кроме того, еще более тысячи домов удалось вернуть свет на Днепропетровщине, по которой так же не стихают вражеские удары, особенно по ее югу, приближенному к фронту.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 101 тыс. семей, которые были без света из-за вражеских обстрелов.