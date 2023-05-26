'За что они его убили?' Опубликовано щемящее видео с Днепра после ракетного удара РФ

В сети опубликовали щемящее видео из Днепра, по которому российские оккупационные войска выпустили в ночь на 26 мая ракеты и дроны, убив двух мирных жителей. На кадрах женщина, которая, вероятно, потеряла близкого человека, кричала и плакала.

Видео дня

Она спрашивала, за что российские оккупанты убили ее близкого. Видео опубликовал канал "Днепр Оперативный" в Telegram в пятницу, 26 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За что? За что они его убили?!" – говорила женщина.

Ее сопровождал мужчина в военной форме и просил ее успокоится. Однако украинка продолжала плакать от горя.

Отметим, что российские оккупанты 26 мая дважды атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадал 31 человек, в том числе и дети, а еще три человека считаются пропавшими без вести.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что очередной террористический акт россиян прошел во время пересменки у врачей. Если бы не это, число погибших и раненых людей в больнице могло быть значительно больше.

Мэр также добавил, что в здании, в которое попали оккупанты, была не только психиатрическая поликлиника. По его словам, там раньше проживали внутренне перемещенные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре зенитной управляемой ракетой типа С-300 или С-400. Данным типом вооружения россияне зачастую атакуют прифронтовые зоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!