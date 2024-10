Юрий Голик рассказал об опыте создания библиотек нового типа на Днепропетровщине

Классический формат библиотеки постепенно получает все новые интерпретации, отвечая запросу современного общества. Подобный опыт имела Днепровщина. Там с участием предпринимателя и волонтера, инициатора издания бизнес-литературы из рейтинга Forbes Юрия Голика появилась сеть буккроссингов и медиатек.

Об этом он рассказал в своем сообщении ко Всемирному дню библиотек. Более 70 локаций в каждом из этих современных библиотечных форматов появились по всему региону, от больших городов до сельских общин.

В школах дети получили просторы саморазвития – медиатеки. Там информацию можно получить не только через бумажные книги, но и благодаря другим медиапродуктам. А вот уголки буккросинга охватывают не только учебные заведения. Они дают быстрый доступ к современной и классической литературе в больницах, административных зданиях и в детских садах.

"Чтение может и должно быть доступно. Оно помогает саморазвиваться, совершенствоваться в профессии, больше узнавать мир и свою страну или просто погрузиться в вымышленный мир, чтобы удержать свое ментальное здоровье во время внешних кризисов. Поэтому Украине нужны разные форматы библиотек, где можно читать бесплатно", – рассказал Юрий Голик.

Ранее в этом году Юрий Голик сообщил, что до конца 2024-го в Украине выйдут шесть бизнес-книг – они избраны лучшими по версии Forbes. Предприниматель вместе с издательством Folio получили официальные права на издание бестселлеров и, главное, их перевод на украинский. Книги CEO Excellence Кэролайн Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры и Butler to the World Оливера Булло уже в типографии, осенью их бумажные версии должны появиться в книжных магазинах Украины. На издательском этапе "Power Failure: The Rise and Fall of American Icon" Уильяма Д. Коэна - она уже переведена. Также читателей ожидает издание "Money Men" Дэна МакКрама, "When McKinsey Comes to Town" Уолта Богдановича и Майкла Форсайта, а также "The Power Law. Venture Capital и Art of Disruption" Себастьяна Маллаби.