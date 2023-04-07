ЮНЕСКО и правительство Японии будут вместе поддерживать украинских журналистов

Правительство Японии и ЮНЕСКО продолжит оказывать помощь украинским журналистам, работающим в условиях военного времени. Они и в дальнейшем будут участвовать в развитии сети Центров журналистской солидарности, которые открыты на базе Национального союза журналистов Украины.

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6 апреля в центральный офис НСЖУ посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори и координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Бардески.

В этот день в офисе проходила встреча редакторов прифронтовых медиа и координаторов Центров журналистской солидарности. Такие центры журналистской взаимопомощи в апреле 2022 года открылись в Ивано-Франковске, Львове и Черновцах, Киеве, Запорожье и Днепре.

Мацуда Кунинори в своем заявлении поддержал украинцев, которые борются против российского нашествия и уверены во всесторонней поддержке властей Японии.

''Благодаря усилиям украинских журналистов весь мир узнает, что действительно происходит как на поле битвы, так и в прифронтовых городах и городках. Правительство Японии приняло решение сотрудничать с ЮНЕСКО и НСЖУ. Мы будем и дальше поддерживать украинских журналистов, но так, чтобы не влиять на их деятельность'', – сказал он.

Главная редактор бахмутской газеты ''Вперед'' Татьяна Постоева рассказала, как в ее родном Бахмуте продолжает выходить городская газета ''Вперед''.

''Наше издание более 100 лет и не выходило только во время Второй мировой войны. Сейчас, несмотря на то, что Бахмут постоянно атакуют враги и бои идут в окрестностях – мы все равно выпускаем газету и развозим ее по передовой. И наше издание читают жители города и военные. Помощь в ее печати и распространенные нам предоставила НСЖУ и ЮНЕСКО'', – рассказала Постоева.

Координатор ЮНЕСКО Кьяра Бардески рассказала о проектах поддержки для украинских СМИ, заработавших с начала года. Она рассказала о финансовой помощи работникам украинских медиа, которые зимой получили 160 грантов.

"Мы стремимся масштабировать свою деятельность и привлечь новые инициативы, поддержать большее количество журналистов. Уже скоро мы сможем предоставить 200 малых грантов журналистам и журналистским ассоциациям для того, чтобы они могли продолжать свою профессиональную деятельность", – отметила она.

ЮНЕСКО совместно с НСЖУ организует тренинги для украинских СМИ по чувствительным темам и безопасности журналистов. Финансирует их работу правительство Японии.

''ЮНЕСКО защищает и способствует плюрализму и свободе слова. С начала февраля погибло на войне 10 журналистов, но еще больше медийщиков получили ранения, страдания и пытки. За одну ночь украинским журналистам пришлось стать военными корреспондентами. Но вы продолжаете работать. и это важно и вдохновляет,'' – говорит Кьяра Бардески.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко подчеркнул, что поддержка важна для локальных СМИ, оказавшихся в прифронтовых регионах.

"Мы верим в победу и мы должны максимально поддерживать наших героев, журналистов и медиа, чтобы у украинцев был доступ к важной и проверенной информации, которая сегодня спасает жизнь", - заявил Томиленко.