Юбилей со смыслом: 1 000 000 гривен от PJSC Carlsberg Ukraine для UNBROKEN

Этой осенью Львовская пивоварня отмечает 310 лет. Но вместо громких празднований компания выбрала объединиться ради тех, кто ежедневно спасает жизни.

В честь юбилея ФК "Карпаты", титульным спонсором которого является бренд "Львовское", и Центр UNBROKEN, устойчивый партнер PJSC Carlsberg Ukraine, реализуют сбор — "Футболка, которая спасает". Цель — обеспечить украинских медиков современными симуляторами для отработки критических навыков в реалистичных клинических сценариях: остановка кровотечений, реанимация, лечение боевых ранений.

PJSC Carlsberg Ukraine поддерживает инициативу и перечисляет 1 000 000 гривен на приобретение симуляторов для Центра UNBROKEN. Вместе с донатами украинцев этот вклад поддержит деятельность нового Университета UNBROKEN, который готовит новое поколение врачей. Симуляционное обучение — это мост между теорией и практикой, что позволяет медикам действовать уверенно в самых сложных ситуациях.

Кульминацией сбора стал футбольный матч на стадионе "Украина", где ветеран российско-украинской войны и сотрудник Львовской пивоварни Алексей Шеретько сделал символический первый пас.

"Для нас это больше, чем просто пас. Это напоминание о важности благодарности и уважения всем защитникам и защитницам, которые защищали страну и продолжают это делать. Это напоминание, благодаря кому мы можем работать, жить, устраивать матчи. Первый пас — это символ единства и поддержки, это наш способ сказать "спасибо" тем, кто ежедневно борется за наше будущее. Каждый вклад в этот сбор — это еще один шаг к спасению жизни", — комментирует Юрий Гук, директор Львовской пивоварни.

Приобщиться к сбору может каждый: донат от 100 грн автоматически дает право участия в розыгрыше одной из 15 футболок с подписями футболистов ФК "Карпаты". Больше донатов — больше шансов.

Присоединиться можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/3ayZx4KCXQ