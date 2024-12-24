Является ли отсрочка студенту в связи с обучением за границей основанием для снятия ограничений на выезд с Украины: Верховный суд дал объяснение

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в многочисленных решениях устанавливал, что право на отсрочку от призыва через обучение за границей в вузе по дневной или дуальной форме не является безусловным основанием для пересечения госграницы во время военного положения. То есть отсрочка от мобилизации не равняется праву на выезд за границу.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета. При этом КАС ВС подчеркнул, что решение об отказе в пересечении границы должно быть обоснованным с четким указанием причин, а не только ссылкой на закон о военном положении. Также в случае отказа за неимением документов следует конкретизировать, каких именно документов не хватает.

Об этом говорится в постановлениях от 28 февраля 2024 года (дело №240/29892/22) и от 19 сентября 2023 года (дело №160/14641/22). Так, по делу №240/29892/22 Верховный Суд указал, что отсрочка от мобилизации в соответствии с ч. 2 ст. 23 Закона №3543-XII не является основанием для отмены ограничений на выезд из Украины во время военного положения, поскольку такие ограничения направлены на обеспечение мобилизации.

По обстоятельствам дела, в ноябре 2022 года мужчина подал в суд иск в Госпогранслужбу об отмене решения об отказе в пересечении границы. Для выезда он предоставил паспорт, удостоверение военнообязанного, справку ТЦК для соискателей образования и документ о зачислении в медицинскую школу в Польше с нотариально заверенным переводом.

Отказ в пересечении границы обосновали тем, что истец "не предоставил документы, подтверждающие основание для выезда".

Истец отметил, что является студентом иностранного заведения, а потому не подлежит призыву. Он предоставил соответствующие документы при проверке документов.

Житомирский окружной админсуд удовлетворил иск, признав решение Госпогранслужбы противоправным. Седьмой апелляционный админсуд оставил это решение без изменений, отметив, что ответчик не обосновал, каких документов не хватало.

Суды установили, что истец предоставил нотариально заверенную справку, подтверждающую его зачисление в Медицинскую Полицельную Школу в Отвоцке.

Суды учли, что Новоград-Волынский ТЦК выдал истцу справку, разрешающую выезд за границу для продолжения обучения. В документе указано, что возражений по выезду нет, а срок действия справки составляет 6 месяцев с момента выдачи.

Верховный Суд отметил, что дело касается ограничения права граждан, имеющих отсрочку от мобилизации в соответствии с абзацем 2 ч. 2 статьи 23 Закона № 3543-ХІІ (как соискатели профессионального или технического образования в заграничных учреждениях), на выезд из Украины для обучения во время военного положения.

Ответчик подчеркивает, что это ограничение касается соискателей, поступивших в иностранные учебные заведения после введения военного положения и мобилизации.

КАС ВС отметил, что подобные вопросы уже рассматривались Верховным Судом, и его позиция сводится к следующему:

в период военного положения право свободно покидать территорию Украины, предусмотренное статьей 33 Конституции, может быть ограничено.

Указ №64/2022 позволяет ограничивать конституционное право на свободный выезд из Украины во время военного положения.

Ограничение выезда для мужчин 18-60 лет связано с правовым режимом военного положения и обязанностью защиты страны.

Закон №3543-XII регулирует мобилизацию, но не определяет порядок пересечения границы.

Мобилизация является продолжением срочной службы, которая во время военного положения не проводится.

Отсрочка от призыва по абзацу 2 ч. 2 ст. 23 Закона №3543-XII не дает права на выезд за границу в период военного положения.

Пункт 26 Правил № 57 (редакция от 2 апреля 2022 г.) ограничивает право на выезд для граждан с отсрочкой от мобилизации.

Верховный Суд рассмотрел аргументы ответчика по поводу писем Главнокомандующего ВСУ от 24 марта 2022 года № 300/1/C/962 и от 3 апреля 2022 года № 300/14/C/1079.

В постановлении от 26 октября 2023 года по делу № 260/3428/22 суд указал, что право на отсрочку от призыва, предусмотренное абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закона № 3543-XII, не является самостоятельным основанием для выезда за границу во время военного положения. Письма Главнокомандующего ВСУ также не влияют на спорные правоотношения.

Письмо от 24 марта 2022 информирует, что справки для соискателей образования должны выдаваться студентам, которые учились за границей до объявления мобилизации и не смогли вовремя уехать. В то же время по делу № 260/3428/22 истец поступил в иностранное учреждение только в 2022 году, поэтому его намерение уехать не подпадает под определенные в письме условия.

Верховный Суд отметил, что отсрочка от призыва, предоставленная истцу за абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закона №3543-XII, не является основанием для снятия ограничений на выезд с Украины, предусмотренных пунктом 26 Порядка №57. Эти ограничения обусловлены необходимостью мобилизации из-за вооруженной агрессии РФ.

Предоставленные истцом документы не подтверждали его право на выезд за границу, поэтому решение пограничной службы об отказе в пересечении границы было правомерным. ВС пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права и постановил отменить их решения, отказав истцу в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что граждане призывного возраста, оштрафованные ТЦК, а затем обратившиеся за получением отсрочки могут ее получить в случае наличия законных оснований. Законодательство не ставит в зависимость получение отсрочки и штрафов от ТЦК.

OBOZ.UA ранее рассказывал, кто может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году и какие документы для этого нужны.