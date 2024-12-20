Кто может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году и какие документы для этого нужны: объяснение

Чтобы получить отсрочку в 2025 году, нужно подать соответствующее письменное заявление в Территориальный центр комплектования по месту регистрации. Гражданин, обязанный проходить срочную военную службу (за исключением лиц, ограниченных соответствующими уполномоченными органами), должен лично подать заявление председателю комиссии в установленной постановлением КМУ № 560 форме.

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Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по решению районных призывных комиссий по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Перечень документов, которые могут представляться военнообязанными для получения отсрочки :

ходатайство руководителя органа государственной власти по оформлению отсрочки;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь ;

свидетельство о рождении детей ( трех и более ) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и заботы об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;

) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и заботы об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным; решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного , а также договор об уплате алиментов на ребенка;

, а также договор об уплате алиментов на ребенка; свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствует, или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы, или документы, которые подтверждают, что личность самостоятельно воспитывает и содержит ребенка;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью;

или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью; решение об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье.

Общий порядок получения отсрочки

Подготовка документов . Для получения отсрочки от мобилизации необходимо собрать документы, подтверждающие право на нее. Это могут быть медицинские справки, свидетельства о рождении или браке, документы по образованию или месту работы и т.п., в зависимости от оснований для отсрочки.

. Для получения отсрочки от мобилизации необходимо собрать документы, подтверждающие право на нее. Это могут быть медицинские справки, свидетельства о рождении или браке, документы по образованию или месту работы и т.п., в зависимости от оснований для отсрочки. Подача заявления. Гражданин должен обратиться в военный комиссариат или другой уполномоченный орган, занимающийся предоставлением отсрочок. В заявлении следует указать причины, обосновывающие необходимость отсрочки, и приобщить все соответствующие документы.

Рассмотрение заявления . После подачи заявления и сопроводительных документов уполномоченный орган, в том числе военный комиссариат, рассматривает их и принимает решение о предоставлении отсрочки.

. После подачи заявления и сопроводительных документов уполномоченный орган, в том числе военный комиссариат, рассматривает их и принимает решение о предоставлении отсрочки. Получение решения. Гражданин получает официальное письменное уведомление о результате рассмотрения – предоставление отсрочки или отказ. При одобрении указываются сроки и условия отсрочки. Срок действия отсрочки. Отсрочка действует в период мобилизации в Украине. В случае продления военного положения и мобилизации документы необходимо подавать повторно каждые 90 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, через приложение Резерв+ отсрочку от мобилизации онлайн за три недели работы проекта оформили 190 тысяч украинцев. Сервис доступен для : лиц с инвалидностью (имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности); студентов, аспирантов, докторантов, получающих образование в последовательном порядке; многодетных родителей.

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