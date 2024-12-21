Можно ли получить отсрочку от мобилизации, если есть штраф от ТЦК: разъяснение

Граждане призывного возраста, которые были оштрафованы ТЦК, а затем обратились за получением отсрочки, могут ее получить в случае наличия законных оснований. Законодательство не ставит в зависимость получение отсрочки и наличие штрафов от ТЦК.

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При рассмотрении документов на отсрочку рассматриваются именно основания для ее получения, историю уплаты или неуплаты штрафов при этом никто не исследует. Такого мнения придерживаются украинские юристы, которые поделились аргументами из СМИ.

Так, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк подчеркнула, что порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации утвержден постановлением Кабмина №560. Этот же документ регламентирует и вопрос оформления отсрочки. И он не содержит норм, которые предусматривали бы, что человеку при наличии законных оснований можно отказать в отсрочке из-за уплаты или неуплаты штрафа ТЦК.

При получении заявления на отсрочку комиссия должна изучить как само заявление, так и документы, предоставленные военнообязанным для подтверждения права на получение отсрочки. Если возникает необходимость, информацию дополнительно проверяют путем запросов в соответствующие органы государственной власти или обращения в публичные электронные реестры: это прописано в пункте 60 соответствующего Порядка.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", – подчеркнула Карплюк.

Ее коллега, советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский добавляет: если человек обращается в ТЦК для оформления отсрочки или бронирования, но раньше не явился по поступившей по почте повестке, это не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или броне. Однако не исключено, что сотрудники ТЦК постараются затянуть рассмотрение заявления.

"Уплата штрафа за нарушение правил военного учета, как правило, устраняет юридическое препятствие для дальнейшего оформления. Однако, на практике возможны трудности. ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов", – подчеркнул он.

Однако, подчеркнул юрист, если все основания для отсрочки есть и все необходимые документы поданы, ТЦК обязана оформить отсрочку, даже если ранее заявитель игнорировал повестки.

"Это важно, чтобы граждане знали свои права и могли обращаться за правовой поддержкой для защиты своих интересов", – добавил Савинский.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году и какие документы нужны для этого.

В то же время следует учесть, что в Резерв+ временно недоступно получение отсрочек из-за кибератаки на реестры Минюста 20 декабря.