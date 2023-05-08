Яйца в килограммах, яблоки в кубометрах – год закупки Минобороны были под грифом секретности, – Дана Яровая

Скандал с закупками Минобороны будет продолжен, ведь появляется новая информация о фактах злоупотребления в течение первого года полномасштабного вторжения.

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Об этом в интервью с Богданом Буткевичем рассказала волонтер и член общества Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая.

"Есть признак коррупционных правонарушений в системе закупки продуктов: завышенная цена. Когда имплементировалась система питания, сделали как могли: взяли стандарты НАТО, перевели их на украинский язык и "погнали". Она включает 409 продуктов, из которых действительно заказывают 80. При этом теряется количество калорий, что позволяет манипулировать с ценами. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы не было все под грифом "секретно", – поделилась Дана Яровая.

По ее словам, вновь созданный Общественный антикоррупционный совет при Минобороны станет предохранителем проявления коррупции в министерстве и будет работать над тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за ценовые манипуляции.

Чтобы сделать работу антикоррупционного органа максимально эффективной, его разделили на три комитета. Комитет государственных закупок возглавила Дана Яровая, также в структуре совета будут функционировать комитет правового обеспечения и комитет по коммуникациям и кадровой работе. Они будут работать с данными, имеющими разную степень секретности, и будут отчитываться обществу о конкретных кейсах злоупотребления в системе закупок.

"Вопрос, который мы сейчас поднимаем: вернуть все на Prozorro. Чтобы не было "отмазок" о риске для производителя, можно скрыть информацию о нем и показывать ход торгов. Общественный антикоррупционный совет – это предохранитель, который должен держать чиновника за руку, чтобы тот не смог совершить антикоррупционное деяние", – подытожила волонтер.