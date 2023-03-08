''Я в Украине, это точно!'': первый звонок мамы дочке после возвращения из российского плена попал на видео

Накануне Украина провела масштабный обмен военнопленными с РФ, вернув домой 130 защитников и защитниц. Среди освобожденных из плена было четыре женщины.

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Пронзительный момент, когда одна из них впервые за многие месяцы слышит голос дочери по телефону, попал на видео. Оно появилось в сети.

На опубликованных кадрах хрупкая защитница с цветами в руках стоит возле автобуса. В этот момент руководитель Центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак, стоящая рядом с освобожденной из плена украинкой, на своем мобильном набирает номер дочери защитницы, который, несмотря на пережитое, женщина до сих пор хорошо помнит.

"Алло... Софийка... Девочка моя, доченька!.. Это мама... Люблю тебя, котинька! Я в Украине. Жди, я скоро буду дома", – сквозь слезы произносит защитница.

Она просит дочь позвонить бабушке и сообщить, что с мамой все хорошо, что она жива и здорова.

Когда Софийка переспрашивает, где находится ее мама, защитница отвечает: "Я не знаю, котик, где я. Я в Украине, это точно!"

В разговор вмешивается Юлия Приймак, которая рассказывает Софии, что ее маму сначала привезут в госпиталь, обеспечат всем необходимым. И прежде всего – дадут ей личный телефон, чтобы она могла контактировать с родными в любой момент, когда захочет, – до тех пор, пока не сможет обнять тех, кого любит.

"Она вам сразу позвонит по телефону. Она помнит ваш номер. Ваша мама жива, мама в Украине, дома уже. Все необходимое для нее мы сделаем, окажем помощь – и мамочка вас наберет", – говорит Приймак.

"Жди меня, доченька, скоро буду дома!" – говорит защитница в заключение.

А дальше обнимает представительницу Координационного центра со словами "Спасибо вам огромное", не прекращая плакать.

Сколько времени женщина провела в плену, точно не известно. В некоторых источниках упоминают о 10 месяцах. Учитывая, что большинство освобожденных накануне попали в плен в Мариуполе, не исключено, что такая участь постигла и защитницу с видео.

Напомним, накануне Украина вернула из российского плена 130 военных: 126 мужчин и 4 женщины. Среди освобожденных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, 8 теробороновцев и 8 представителей Государственной специальной службы транспорта. Домой вернулись 87 защитников Мариуполя, 71 из них – с "Азовстали".

За 130 наших героев Украина отдала 90 российских оккупантов.