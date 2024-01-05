О музее Шухевича на Белогоще во Львове. Его уничтожили русские дроны. Это мой избирательный округ. Фонд Порошенко предложил средства для восстановления музея. Мэр Садовый почему-то не хочет сейчас отстраивать музей и советует частные средства тратить на армию, а впоследствии отстроить музей на средства города. Странная позиция. Мэр не имеет отношения к музею. Музей – собственность области. А вот здание действительно арендовали у города.

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Порошенко – найбільший приватний благодійник ЗСУ. Тому спонукання його до підтримки армії виглядає дивно.

Залишати музей знищеним – тішити агресора і втілювати його гидотні мрії.

Володимир Зеленський неодноразово запрошував меценатів відновлювати заклади культури. Уряд вніс щойно закон про Музей Голодомору з метою залучити до його будівництва кошти Канади.

Пропоную забути про політичні суперечки. Маємо разом з мером, Фондом Порошенка, керівництвом музею, громадськістю обʼєднатися і спільними зусиллями відбудувати музей Героя. І так само спільно допомагати ЗСУ.