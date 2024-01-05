Блог | Я предлагаю забыть о политических спорах: почему музей Шухевича в Львове нужно восстановить
О музее Шухевича на Белогоще во Львове. Его уничтожили русские дроны. Это мой избирательный округ. Фонд Порошенко предложил средства для восстановления музея. Мэр Садовый почему-то не хочет сейчас отстраивать музей и советует частные средства тратить на армию, а впоследствии отстроить музей на средства города. Странная позиция. Мэр не имеет отношения к музею. Музей – собственность области. А вот здание действительно арендовали у города.
Далее текст на языке оригинала.
Порошенко – найбільший приватний благодійник ЗСУ. Тому спонукання його до підтримки армії виглядає дивно.
Залишати музей знищеним – тішити агресора і втілювати його гидотні мрії.
Володимир Зеленський неодноразово запрошував меценатів відновлювати заклади культури. Уряд вніс щойно закон про Музей Голодомору з метою залучити до його будівництва кошти Канади.
Пропоную забути про політичні суперечки. Маємо разом з мером, Фондом Порошенка, керівництвом музею, громадськістю обʼєднатися і спільними зусиллями відбудувати музей Героя. І так само спільно допомагати ЗСУ.