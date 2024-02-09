'Я потеряла все, но отдала бы снова, если бы наши воины были живы': история из Бахмута в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Бахмут. Конец весны 2022 года. Снаряды все чаще прилетают на улицу, где живет Галина. Страшнее всего тогда было впереди: обстрел, во время которого его спасла собака, эвакуация из горящего города... и потеря всего, из чего состояла жизнь до войны. Галина доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В тот день она возилась во дворе. Услышала, что шныряет ее собака, которая до этого бегала по улице. Галина пошла открыть калитку – и раздался взрыв. Эти несколько метров стали решающими для жизни женщины.

"Когда пришла в себя, на мне были камни и пыль от моего дома. Помню, что единственное, чего я хотела – это помыться. Смыть ту пыль, горечь, то состояние", – вспоминает Галина.

Ракета, выпущенная российскими военными по жилому кварталу, повредила немало домов… Галина с мужем решились на эвакуацию. Проезжая через город, в который она не выходила несколько месяцев, женщина была поражена. Бахмут стал страшным, черным, избитым, хотя после каждого обстрела люди пытались убрать дороги, собрать...

"Я никогда не думала, что не увижу больше Бахмута. Поэтому у меня ничего не осталось – ни документов на дом, ни фотографий моих родителей. Но если бы поставили весы передо мной, и две чаши – я отдала бы и дом свой, и квартиры, чтобы наши ребята были живы", – признается Галина.

Историю женщины вы найдете здесь.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.