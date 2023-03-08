''Я никогда не сдамся в плен'': расстрелянный после слов ''Слава Украине'' Александр Мациевский перед гибелью дал слово. Фото

Украинский военный Александр Мациевский, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине!", в последнем разговоре с матерью пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. Прощаясь, Герой поблагодарил, что она его родила.

Видео дня

О том, каким был боец и его жизненный путь, рассказали в Facebook Регионального управления Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины. В последний раз воин 163 батальона 119 ОМБр ТрО Черниговской области вышел на боевую задачу 30 декабря в окрестностях Соледара (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Военные сообщили, что с ним было четверо побратимов. Они приняли встречное сражение с превосходящими силами противника, после чего визуальный контакт и связь с ними исчезли. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

"Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибшие или пропавшие без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах", – отметили в сообщении.

Там добавили, что через некоторое время тела погибших в том бою бойцов удалось вернуть в рамках обмена. 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка Александра Мациевского. У него остались мать и сын.

"Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха украинский воин воспринимает свою смерть ради Родины", – подчеркнули в ТРО.

Военные отметили, что ужасное видео, всколыхнувшее информационное пространство Украины, не вызывает у украинцев страха, хоть на него и больно смотреть. Они убеждены, что нация становится еще более решительной в стремлении уничтожить всех врагов и освободить нашу землю.

"29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши, "Мама, я никогда не сдамся в плен!" Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте", – рассказали защитники.

"После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытание, опознание родного ребенка в киевском морге, обзор всех тех пулевых отверстий, которые оборвали жизнь Воина. Мать вспоминает: "С появлением в сети видео гибели мое сердце снова сжалось, это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал "Я видел, как убили моего отца!"" – вспоминала мать Героя.

В ВСУ отметили, что мать твердо знает своего сына, и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что побратимы отомстят за него.

Напомним, ранее возможное имя Героя назвал журналист Юрий Бутусов.

"Мациевский Александр Игоревич, солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТрО. Бойцы батальона сегодня посетили мать погибшего воина в городе Нежин и получили подтверждение от его родственников", – подчеркнул он.

Также предполагалось, что казненным оккупантами защитником мог быть 41-летний Тимофей Шадура, житель Житомирской области, боец 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского. Тимофей исчез 3 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута. Эту информацию предварительно подтвердили и в 30-й бригаде, правда, отметили, что точно может быть установлена только экспертиза.

Родные все время искали Тимофея, давали объявления в социальных сетях, в группах поиска пропавших без вести. Но все время надеялись, что он жив.

Родные узнали в пленном Тимофея Шадуру. Сестра Инна сказала, что ее тетя считает, что это именно он. "Его ищет вся наша семья", – говорит родственница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!";

– в это время в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили шабаш, выдвигая циничные версии преступления.

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