Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова ''Слава Украине'': что о них известно

До сих пор точно и не установлено, кто же тот украинский военнопленный на видео, которого жестоко расстреляли россияне после слов "Слава Украине!"

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По словам родных, им может быть 41-летний Тимофей Шадура, житель Житомирской области, боец 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского. Тимофей пропал 3 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута. Эту информацию предварительно подтвердили и в самой 30-й бригаде, правда, отметили, что точно может установить только экспертиза.

Однако, по словам побратимов из 163-го батальона 119-й бригады ТрО, погибшим может быть их боец, 42-летний Александр Мациевский. Он погиб 30 декабря прошлого года под Соледаром.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

До исчезновения прошло полтора месяца

Тимофей Шадура, житель маленького села в Житомирской области, был мобилизован перед новым 2023 годом. Ему пришла повестка – и он сразу же отправился в военкомат.

До момента его исчезновения 3 февраля в Донецкой области возле населенного пункта Железнянское прошло всего полтора месяца.

"Сразу после его исчезновения родные обращались в военкомат и воинскую часть, где служил Тимофей. Там сказали, что он отправился на боевое задание и не вернулся. Что с ним случилось, никто не знал", – рассказал нам староста села Сергей Леонидович.

Родные все это время разыскивали Тимофея, давали объявления в социальных сетях, в группах поиска пропавших без вести. И все время надеялись, что он жив.

Родные узнали в пленном Тимофея Шадуру. Сестра Инна сказала нам, что ее тетка считает, что это именно он. "Его ищет вся наша семья", – говорит родственница.

Местные жители рассказывают, что Тимофей в юности отслужил срочную службу, потом работал в тогда еще милиции. А последние годы занимался домашним хозяйством.

Сам он из многодетной верующей семьи, у родителей было шестеро детей. Его мама сейчас на пенсии, сестры и братья живут в разных местах. Своей семьи у Тимофея не было.

В заявлении 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского предварительно погибшим, которого расстреляли россияне, является их боец Тимофей Шадура.

Узнали по пластырю?

Однако, по данным главного редактора сайте Цензор.нет Юрия Бутусова, погибшим может быть 42-летний Александр Мациевский из Черниговской области. Об этом ему сообщили его побратимы из 163-го батальона 119-й бригады Теробороны.

По их словам, Мациевский погиб еще 30 декабря прошлого года под Соледаром. Его тело было возвращено на родину только в феврале.

В качестве аргументов побратимы Мациевского приводят факт, что на правой части лба над бровью у военнослужащего на видео есть пластырь. Точно такой был у Мациевского, его он наклеил, когда получил ушиб. Есть даже фото бойца с этим пластырем. Правда, на видео трудно разглядеть сам пластырь.

Также они утверждают, что у погибшего есть темно-зеленый шеврон. Точно такой носил их погибший побратим, а делали шеврон на заказ. Побратимы ссылаются на результаты медэкспертизы, которая установила пулевые ранения погибшего, и утверждают, что они якобы совпадают с теми ранениями, которые получил боец на видео.

В любом случае совпадение пулевых отверстий должна установить экспертиза.

Напомним, украинцев очень возмутило видео, которое стало распространяться в сети. На нем безоружный украинский военный взят в плен россиянами. Он спокойно стоит перед врагом, закуривает последнюю сигарету и спокойно говорит: "Слава Украине!"

В ответ звучит автоматная очередь и российский мат. Украинского военного отбрасывает на землю, он погибает.