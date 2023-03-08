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Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова "Слава Украине": что о них известно

Марина Петик
Общество
3 минуты
1,9 т.
Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова 'Слава Украине': что о них известно

До сих пор точно и не установлено, кто же тот украинский военнопленный на видео, которого жестоко расстреляли россияне после слов "Слава Украине!"

Видео дня

По словам родных, им может быть 41-летний Тимофей Шадура, житель Житомирской области, боец 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского. Тимофей пропал 3 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута. Эту информацию предварительно подтвердили и в самой 30-й бригаде, правда, отметили, что точно может установить только экспертиза.

Однако, по словам побратимов из 163-го батальона 119-й бригады ТрО, погибшим может быть их боец, 42-летний Александр Мациевский. Он погиб 30 декабря прошлого года под Соледаром.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

До исчезновения прошло полтора месяца

Тимофей Шадура, житель маленького села в Житомирской области, был мобилизован перед новым 2023 годом. Ему пришла повестка – и он сразу же отправился в военкомат.

До момента его исчезновения 3 февраля в Донецкой области возле населенного пункта Железнянское прошло всего полтора месяца.

Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова ''Слава Украине'': что о них известно

"Сразу после его исчезновения родные обращались в военкомат и воинскую часть, где служил Тимофей. Там сказали, что он отправился на боевое задание и не вернулся. Что с ним случилось, никто не знал", – рассказал нам староста села Сергей Леонидович.

Родные все это время разыскивали Тимофея, давали объявления в социальных сетях, в группах поиска пропавших без вести. И все время надеялись, что он жив.

Родные узнали в пленном Тимофея Шадуру. Сестра Инна сказала нам, что ее тетка считает, что это именно он. "Его ищет вся наша семья", – говорит родственница.

Местные жители рассказывают, что Тимофей в юности отслужил срочную службу, потом работал в тогда еще милиции. А последние годы занимался домашним хозяйством.

Сам он из многодетной верующей семьи, у родителей было шестеро детей. Его мама сейчас на пенсии, сестры и братья живут в разных местах. Своей семьи у Тимофея не было.

Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова ''Слава Украине'': что о них известно

В заявлении 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского предварительно погибшим, которого расстреляли россияне, является их боец Тимофей Шадура.

Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова ''Слава Украине'': что о них известно

Узнали по пластырю?

Однако, по данным главного редактора сайте Цензор.нет Юрия Бутусова, погибшим может быть 42-летний Александр Мациевский из Черниговской области. Об этом ему сообщили его побратимы из 163-го батальона 119-й бригады Теробороны.

По их словам, Мациевский погиб еще 30 декабря прошлого года под Соледаром. Его тело было возвращено на родину только в феврале.

В качестве аргументов побратимы Мациевского приводят факт, что на правой части лба над бровью у военнослужащего на видео есть пластырь. Точно такой был у Мациевского, его он наклеил, когда получил ушиб. Есть даже фото бойца с этим пластырем. Правда, на видео трудно разглядеть сам пластырь.

Названо два имени бойцов, кого россияне могли расстрелять за слова ''Слава Украине'': что о них известно

Также они утверждают, что у погибшего есть темно-зеленый шеврон. Точно такой носил их погибший побратим, а делали шеврон на заказ. Побратимы ссылаются на результаты медэкспертизы, которая установила пулевые ранения погибшего, и утверждают, что они якобы совпадают с теми ранениями, которые получил боец на видео.

В любом случае совпадение пулевых отверстий должна установить экспертиза.

Напомним, украинцев очень возмутило видео, которое стало распространяться в сети. На нем безоружный украинский военный взят в плен россиянами. Он спокойно стоит перед врагом, закуривает последнюю сигарету и спокойно говорит: "Слава Украине!"

В ответ звучит автоматная очередь и российский мат. Украинского военного отбрасывает на землю, он погибает.