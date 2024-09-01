'Я не понимаю вашу вонючую мову': в автобусе харьковчанка набросилась на жительницу Владимира. Видео

В Варшаве в автобусе, направлявшемся в Украину, произошел конфликт между двумя украинками. 51-летняя харьковчанка избила 19-летнюю дочь военного из города Владимир.

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Конфликт вспыхнул на почве языка: в ответ на просьбу девушки немного приподнять спинку сиденья женщина, как утверждают очевидцы, набросилась на нее с кулаками, приговаривая, что "не понимает" украинский. Видео с места инцидента опубликовал общественный деятель Андрей Смолий.

Инцидент произошел в Варшаве в автобусе, который следовал по маршруту Колобжек/Запорожье/Еленя Гура/Краматорск. Девушка просила немного приподнять спинку сиденья, агрессивно настроенная женщина не реагировала и в конце концов заявила, что "не понимает хохловского языка", "не будет реагировать на эту ГАВНАМОВУ" и т.д.", – отметил Смолий.

Он также опубликовал два видео, снятых возле автобуса уже после драки. На нем харьковчанка представляется "Аней", исправившись затем, что зовут ее "Ганна". Она уверяет, что именно девушка начала драку.

"Я отодвинула кресло, а она вцепилась мне в волосы... Я старше ее вдвое. И она вцепилась мне просто в голову", – по-русски говорит харьковчанка.

Девушка, услышав это, отмечает, что перед началом потасовки женщина обзывала ее "тупой хохлушкой", говорила что ненавидит и не понимает "ваш хохляцкий язык" и нецензурно посылала.

Пассажирка из Владимира написала на обидчицу заявление в полицию и сняла побои.

Как уточнил и Смолий, и снимавшая происходящее женщина (вероятно, мать пострадавшей), отец 19-летней девушки из Владимира защищает Украину на фронте уже три года и воюет как раз на Харьковском направлении.

Смолий также отметил, что считает необходимым ввести наконец ответственность за унижение национальных символов страны – вплоть до лишения гражданства.

Напомним, в августе очередной языковой скандал разразился в столице Украины. В начале месяца в Киеве девушка избила пожилую женщину после замечания из-за русского языка, обещая ей "убить бандеровскую гадину".