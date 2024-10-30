'Я могу планировать жизнь дальше': 16-летняя София из Курахово прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Во время воздушной тревоги 16-летняя София с мамой всегда прятались в укрытии. Так было и 24 августа этого года, когда враг в очередной раз обстрелял Курахово на Донетчине. Из-за попадания снаряда в дом мать и дочь получили ранения. Недавно они прошли курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Я чувствую себя лучше. Все процедуры – бассейны, массажи – мне нравятся, я чувствую их пользу. Благодаря грязевой аппликации у меня уже не болит спина, травмированная при взрыве. Также стала двигаться нога, до этого я не могла на нее встать. И я пытаюсь найти в себе ту "изюминку", которую потеряла, когда в наш дом прилетел снаряд", – говорит София.

С Фондом Рината Ахметова девушка познакомилась еще в 2020 году – вспоминает, как благодаря конкурсу осуществила свою детскую мечту. А этим летом 16-летняя София принимала участие в "Блогере Кемпе" от Фонда для детей, пострадавших от войны. Сейчас они с мамой проходят из-за тяжелых испытаний, но не теряют веры в свои силы:

"Это очень актуальная помощь для нас с мамочкой, чтобы отвлечься, выдохнуть и планировать свою жизнь дальше", – подчеркивает София.

"В результате военных действий многие наши пациенты имеют психологические травмы. Поэтому мы включаем в лечебные программы общеоздоровительные подходы, которые оказывают успокаивающее действие. Также с пациентами работает психолог. София, в частности, отмечает улучшение сна, ведь после пережитого в августе ей снились ужасы", – говорит Оксана Фридманская, врач-терапевт санатория.

Для участия в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке.

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0(800) 509 001.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.