'Я много дней пролежала неподвижно': тяжелораненая женщина из Торецкой громады получила помощь от Фонда Рината Ахметова

Летом вражеская ракета попала в дом Натальи, жительницы Торецкой громады. С многочисленными тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Фонд Рината Ахметова помог в лечении Наталии, обеспечив финансирование пластины для важного хирургического вмешательства.

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"Спасибо за помощь с пластиной. Врач объяснил, что с ногой ситуация тяжелая, что внутри все перебито и пластина необходима. Кто-то из моих друзей узнал Фонд Рината Ахметова. Позвонили, объяснили ситуацию, попросили о помощи. Мы очень благодарны, что нами занялись", – рассказывает Наталья.

Из-под развалин ее вытащили соседи, военные доставили в больницу.

"Я много дней пролежала неподвижно. Сначала на вытяжке, затем после первой операции. Боли так сильны, что можно было сойти с ума, душа вообще разрывалась от пережитого и потерянного. Если бы не мужчина и медперсонал, я не справилась бы. Впереди длительное обновление, но благодаря пластине все будет хорошо", – говорит Наталья.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

История Натальи войдет в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Чтобы сохранить память ради справедливости и лучшего будущего, расскажите свою историю о пережитом во время войны на портале Музея "Голоса Мирных".