'Я еду домой, мне нужно окно закрыть': беженка в Испании рассказала, почему все время ищет повод приехать в Украину

Елена Павленко с двумя маленькими дочками уехала из Николаева за границу в первые дни полномасштабного вторжения. Женщина больше года скиталась по Европе, выискивая страну, где могла бы без проблем продолжить лечение младшей дочери, у которой врожденный порок сердца. Остановилась на Испании, говорит, это страна беззаботных и радушных, хотя и небогатых людей. Как удалось устроить свою жизнь вдали от дома, чем привлекла именно Испания и планирует ли возвращаться в Украину, Елена рассказала OBOZ.UA.

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Выбор страны по доступности медицины

Мы сразу искали страну, где могли бы обследовать Инди, это моя младшая дочь. У нас была запись к врачу на обследование как раз на 24 февраля 2022 года, и, конечно, мы не попали. Я спасала детей от войны, уехали мы очень быстро. Сначала в Румынию. Поэтому, когда нас в Бухаресте в первые дни подхватили волонтеры и предложили поехать в Португалию, поскольку там были частные клиники, где можно пройти необходимое обследование, мы согласились. Почти год мы лечились там, а потом начали ездить по Европе, хотели найти лучший вариант.

Первое, на что обращали внимание, – это медицина. В большинстве стран Европы медицина работает так: если ты сам пришел в больницу, а не тебя экстренно госпитализировали, значит, ты здоров и лечить тебя просто не будут. Если, например, у ребенка какие-то проблемы – атопический дерматит, или аллергия на какой-то продукт (на какой именно, ты не можешь понять), или какая-нибудь хроническая болезнь – никто это не лечит, это все мелочи, оно как-то пройдет, все нормально. К тому же в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании – очень требовательные и строгие правила.

А для меня это было принципиально, потому и выбирали между Португалией и Испанией, где хоть не сразу, но попасть к врачу было можно.

Без выплат и контроля

Остановились на Испании. Здесь нет никаких выплат, финансовой помощи, жилье беженцам не предоставляют, потому и контингент здесь немного другой. Нет тех, кто ищет какую-то выгоду, чтобы заработать на этой помощи. В Испанию приезжают те, кто рассчитывает только сам на себя. Поэтому, в принципе, здесь не очень много украинцев, все, кому нужна финансовая помощь, – в Польше и Германии. В Испании в основном фрилансеры, имеющие возможность зарабатывать онлайн.

По сути, здесь тебя никто не контролирует, выплат нет, поэтому хочешь – делай документы, хочешь – не делай.

Но здесь есть свои глуповатые правила. Например, нельзя ездить за рулем в летних шлепках, нельзя есть за рулем, нельзя высовывать локоть из окна, нельзя быть в очках, за это все – штраф. Но полицейские здесь не ищут к чему придраться. Если ты уже совсем нарушаешь, если создаешь аварийную ситуацию, тогда да. То есть правила есть, но они лайтовые.

В Испании все прежде всего отдыхают, наслаждаются жизнью, никто никуда не торопится. Есть компании, которые вообще тестируют переход на 4-дневную рабочую неделю, потому что 5 рабочих дней – это уже многое для них, нужно 4, все только для комфорта. Хотя это, в принципе, одна из самых бедных стран Европы по доходам. И с работой здесь не очень.

Комфортная, но небогатая страна

И еще одна большая проблема – жилье стоит очень дорого, а зарплаты маленькие. К примеру, средняя стоимость аренды жилья по Валенсии, не с вип-дизайном, – это где-то 1000-1500 евро в среднем. А так и до 4-5 тысяч доходит, если классный ремонт и классный район. А средняя зарплата у испанцев – это 1100-1300 евро. И они живут чаще с родителями или группой друзей в нескольких комнатах.

Здесь всегда всем, абсолютно всем рады, неважно, из какой ты страны, неважно, какой у тебя доход. Если ты улыбаешься, тебе тоже всегда улыбаются в ответ. В Испании за счет этого очень комфортно. Это заметно, когда ты приходишь в ЖЭКи, водоканалы, в банк, когда ты не знаешь язык, а на английском они почти никто здесь не говорит, и ты начинаешь объяснять "на пальцах". Испанцы в таких случаях не нервничают, наоборот, собираются почти все сотрудники и пытаются понять, что нужно, как помочь.

И в школах это очень заметно, когда приходит новый ребенок. Камила долго не могла отважиться пойти. Мы очень тщательно выбирали школу, чтобы не было там сомнительного контингента.

Когда она пошла просто посмотреть первый день в школу, она была очень довольна, потому что все к ней подбегали: "Вау, класс!", "Откуда ты? Вау, из другой страны, круто!". Все улыбаются, все играют, нет негатива, хотя по возрасту они уже почти подростки. Все было максимально мягко, и, когда начались летние каникулы, Камила очень расстроилась, говорит: "А что мне теперь делать? Там же все мои подружки". И это очень классно, когда так комфортно ребенку в школе.

Работу украинцам здесь найти трудно

Трудоустроиться здесь сложно. Есть большие города, в которых, в принципе, вся работа и сконцентрирована. Чтобы устроиться, необходимы профильные знания или хотя бы знание языка, ну и, конечно, есть кафе, рестораны, уборка. Или есть небольшие города рядом с большими и там много заводов, ферм, полей, сбор апельсинов, клубники, черешни. Но в мире очень много испаноязычных стран, поэтому сюда приезжают аргентинцы, бразильцы, марокканцы, очень много людей, которые готовы работать за копейки и уже знают испанский и имеют привилегии из-за этого. Потому наши, в принципе, неконкурентоспособны. Украинцам здесь найти работу очень тяжело.

Жить здесь будет трудно, если у тебя нет какой-либо дистанционной работы, нет своего заработка или пассивного дохода. Я сначала хотела продолжать заниматься фотографией и здесь, но, во-первых, это было тяжело, поскольку нет знания языка, а во-вторых, трудно морально: как снимать love story, если я вся в слезах, потому что родной Николаев в очередной раз бомбили? Потому это была провальная идея. И я начала искать какие-нибудь курсы. Попробовала крипту и IТ.

IТ мне как-то не зашло, скучно и непонятно всё. С криптой было так же непонятно, но не было скучно, было много вариантов, много возможностей попробовать заработать. Разобралась, и стало неплохо выходить. Посыпались просьбы от друзей "расскажи в двух словах". В двух словах крипту не объяснишь, поэтому так со временем у меня появился свой базовый мини-курс по крипте. Сейчас уже идет третий поток.

"Я еду домой, мне нужно окно закрыть"

Очень скучаю по людям, чтобы, как до войны, собраться большой компанией друзей. Этого очень не хватает. А в Николаев стараюсь приезжать как можно чаще. Даже малым здесь врачей нашла, чтобы каждые три месяца должна была приехать как повод.

В первый раз я приехала в апреле 2022 года. У нас был взрыв на районе, и открылось окно дома. Говорю: "Окей, я еду домой, мне нужно окно закрыть". А тогда русня была под самим Николаевом, прилеты ежеминутно. Это было страшно и очень тяжело морально. А потом, когда отогнали наши россиян от Николаева, отбили Херсон, стало видно, как город оживает. Ты приезжаешь и каждый раз видишь, что там лучше, открываются новые кафе, магазины.

Очень хочется думать, что в Украину я с детьми вернусь. На сегодняшний день очень сильно останавливает, кроме войны, что, например, в Николаеве нет нормальной воды. И психологический момент – здесь уже привыкли, долго на одном месте, ребенок в школе, уже все ясно. А дома выходит, что снова с нуля.

Но когда война закончится, в городе и стране все наладится, стоит возвращаться. Даже сейчас в Украине, я считаю, есть абсолютно все – онлайн-банкинг, государственные услуги онлайн, любые услуги в принципе, консультирование. Все быстрее, все проще, больше возможностей.

Если бы не война.