'Я дважды ранен, но жив': 71-летний Евгений из Угледара прошел курс физической и психологической реабилитации от Фонда Рината Ахметова

71-летний Евгений – переселенец из Угледара, живущий на Киевщине. В 2022 году мужчина дважды получил ранения в родном городе в результате вражеских обстрелов. Он до сих пор восстанавливает здоровье. Недавно Евгений Валентинович прошел курс физической и психологической реабилитации в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Спасибо за то, что предоставили мне путевку. У меня ничего нет, все сгорело. Жив остался, хоть и дважды ранен, но жив. Больно мне, но могу ходить", – делится мужчина.

В первый год полномасштабной войны Евгений девять месяцев жил в подвале. Во время двух выходов за дровами его ранило. Второй раз был страшнее – мужчина едва смог доползти до людей и так спасся. После выписки из больницы уехал из города. О помощи Фонда узнал в интернете. Обратился – и получил путевку.

"Пациент посещал минеральный термальный бассейн, грязи, бальнеологические процедуры, соляную комнату. Проходил курс реабилитации с психотерапевтом. Состояние его улучшилось, он очень доволен", – говорит Наталья Варцаба, врач-терапевт санатория.

"Когда война закончится, начнется возобновление. И мое здоровье и страны. Надеемся на лучшее", – говорит Евгений Валентинович.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).