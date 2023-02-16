Я давно знаю украинцев и никогда не видел Украину такой сплоченной как нацию, – Бернар-Анри Леви

Украина проходит этап, похожий на войну за независимость Израиля 1947-1949 годов. Об этом на Kyiv Jewish Forum заявил французский философ, писатель, кинорежиссер Бернар-Анри Леви.

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"Я давно знаю украинцев и никогда не видел Украину такой сплоченной как нацию, как с начала этой войны, то есть с 2014 года, и даже больше с вторжением 24 февраля 2022 года. Поэтому для Украины сегодня "момент 1948 года", и, как и в Израиле, который находился под давлением войны, происходит сильное национальное самосознание", – отметил он.

Леви объяснил, что провел месяцы на фронте, документируя действия украинской армии, и лично убедился в том, что Украина победит.

"Украинцы победят, потому что, как и Израиль, они защищают две вещи: свою родину и одновременно защищают ценности. Это защита земли, но это также защита концепции мира", – добавил он.

Украина, как и Израиль, боролась и борется за свободу и демократические ценности, сказала Симон Родан-Бензакен, генеральный директор Американского Еврейского комитета в Европе.

"Революция на Майдане действительно глубоко изменила чувство национальной идентичности и параллели между 1948 годом и 2014 годом впечатляющие", – считает она.

По мнению сотрудника Гуверовского института Стэнфордского университета Йозефа Йоффе, украинцы должны изучать военный опыт Израиля и привлекать в вооруженные силы лучших и самых талантливых, ведь, как и для еврейского государства, для Украины угроза войны будет существовать всегда.

"Нет никакой другой армии, которая могла бы сравниться с израильской с точки зрения опыта. Одним из примеров для меня является подраздел 8200, занимающийся кибернетической войной и цифровыми технологиями. Подразделение 8200 – это как Массачусетский технологический институт и Стэнфорд в одном месте с бесконечным количеством высокоталантливых людей", – рассказал Йоффе на Kyiv Jewish Forum, приуроченным к годовщине начала полномасштабного российского вторжения.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году. Участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet.

Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.