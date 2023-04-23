"Я дал 100 млн, а ты?" Илон Маск дерзко ответил Стивену Кингу на предложение пожертвования для Украины

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предложение известного писателя Стивена Кинга пожертвовать деньги Украине. Владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter заявил, что он уже отдал 100 млн долларов, и дерзко спросил, сколько задонатил Кинг.

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Публичная дискуссия развернулась в социальной сети Twitter. Недавно Маск внедрил на этой платформе нововведение – сделал галочки, которые верифицируют аккаунт как настоящий, платными.

Кинг на своей странице написал: "Я думаю, мистер Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность". Он порекомендовал направить деньги в волонтерам в Украине, которые спасают жизни.

"Это всего 8 долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить немного больше", – отметил "король ужасов".

На следующий день (23 апреля) миллиардер ответил писателю: "Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, сколько задонатил ты?".

"Кстати, мы отказались от денег министерства обороны [Украины]", – добавил Маск, имея ввиду оплату, которая должна была быть направлена на обеспечение работы спутникового интернета Starlinks в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее хакеры Anonymous призвали Маска удалять твиты с призывами к геноциду украинцев и закрыть доступ к соцсети для представителей Кремля. Причиной этого стало сообщение в Twitter экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Украина "должна исчезнуть с карты мира".

– Маск отказался удалять скандальный твит, как и блокировать доступ к Twitter российским чиновникам. "Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил он.

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