Who is who: Мишель, Шмыгаль и Резников предстали на общем фото

В сети обратили внимание на внешнюю схожесть главы Европейского совета Шарля Мишеля, украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Министерства обороны Украины Алексея Резникова. Трех политиков показали на общем фото.

Кадр опубликовали во вторник, 10 мая, в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". К снимку Мишеля и Шмыгаля, который был сделан во время визита европейского политика в Одессу, прифотошопили Резникова.

В подписи к кадру отметили, что все политики очень похожи.

Видео дня

"Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, Алексей Резников. Собственно, а кто где? Что здесь вообще происходит?" – сказано в сообщении.

Отметим, что волна шуток в сети о сходстве Шмыгаля и Мишеля началась еще в феврале 2021 года, во время их первой встречи накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС. После опубликованных фото политиков, украинцы писали, что "произошел сбой в матрице" и что различить мужчин практически невозможно.

Сам Шмыгаль не остался в стороне в этой комичной ситуации и подтвердил свое сходство с Мишелем.

"Встретился с похожим по духу Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Поделились ожиданиями от грядущего заседания и обсудили перспективы дальнейшей работы", – написал премьер.

Напомним, что 9 мая президент Европейского Совета посетил Одессу. Вместе со Шмыгалем он побывал в заблокированном Одесском порту.

В этот же день Российская Федерация нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс из оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского Совета Шарль Мишель 20 апреля прибыл в Киев. Столицу Украины он назвал "сердцем свободной и демократической Европы".