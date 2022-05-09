ЕС поможет Украине с экспортом зерна: Шмыгаль и Мишель побывали в заблокированном Одесском порту. Видео

Украина и Европейский Союз скоординировали общие шаги для решения проблемы экспорта украинской зерна и другой агропродукции. Из-за того, что Россия заблокировала украинские порты, наша страна не может экспортировать 90 млн продукции. Это уже привело к росту цен на продовольствие по всему миру.

Ситуацию обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Евросовета Шарль Мишель во время совместного визита в Одессу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Так, морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 – в Одесском порту. "Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", – сказал Шмыгаль.

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Часть запасов уже удалось вывезти из Украины автотранспортом и по железной дороге. Однако Украина ежедневно теряет по $170 млн из-за заблокированных портов.

В целом экспортные возможности страны упали более чем в 1,5 раза. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность всего мира.

"Блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах", – подчеркнул Шмигаль.

Мишель признал, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран по всему миру. А ответственность за глобальный кризис продовольствия несет именно РФ.

"Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет Россия", – сказал Мишель и заверил, что примет меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Украина начала поставлять зерно в Европу поездами. Однако исключительно таким путем можно перевезти не так уж много товара. До войны ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн. Поездами из Украины в Европу можно экспортировать лишь до 600 тыс. тонн зерна в месяц.

Зерно имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, считают в ООН. Ранее ФАО уже сообщала о росте мировых цен на продовольствие на 12,6% после начала российского вторжения в Украину. Таким образом, цены достигли рекорда с 1990 года.