Взрыв в детском саду Винницы: полиция уточнила количество пострадавших детей

В результате взрыва неизвестного устройства на территории винницкого детского сада №7 "Подоляночка" пострадали трое детей.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Винницкой области, травмы получили 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков.

"Дети, во время прогулки, нашли неизвестный предмет, принесли на площадку и игрались с ним. В какой-то момент он взорвался. Устанавливается, откуда этот предмет оказался на территории дошкольного учреждения", – уточнили в полиции.

Пострадавшие получили необходимую помощь на месте, их не госпитализировали.

В свою очередь, директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко рассказала "Укринформу", что руководство детсада, согласно правилам действий при чрезвычайных ситуациях, вызвало ГСЧС, полицию и скорую помощь.

"Я считаю, что взрывное устройство попало через забор, потому что там забор невысокий, во время выходных. В саду четыре дня никого не было, он был убран еще в пятницу, – убирают, когда дети идут домой", – сказала она.

Детсад №7 в Виннице Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент в детском саду Винницы произошел около полудня 11 января, когда дети вышли на прогулку.

Сначала было известно об одном пострадавшем воспитаннике.