Вибух у дитсадку Вінниці: поліція уточнила кількість постраждалих дітей

Унаслідок вибуху невідомого пристрою на території вінницького дитячого садка №7 "Подоляночка" постраждали троє дітей.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Вінницькій області, травми отримали 5-річна дівчинка і двоє 6-річних хлопчиків.

"Діти, під час прогулянки, знайшли невідомий предмет, принесли на майданчик і гралися з ним. У якийсь момент він вибухнув. Встановлюється, звідки цей предмет опинився на території дошкільного закладу", – уточнили в поліції.

Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці, їх не госпіталізували.

Зі свого боку, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко розповіла "Укрінформу", що керівництво дитсадка, відповідно до правил дій у разі надзвичайних ситуацій, викликало ДСНС, поліцію і швидку допомогу.

"Я вважаю, що вибуховий пристрій потрапив через паркан, тому що там паркан невисокий, під час вихідних. У садочку чотири дні нікого не було, він був прибраний ще у п’ятницю, – прибирають, коли діти йдуть додому", – сказала вона.

Дитсадок №7 у Вінниці Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент у дитсадку Вінниці трапився приблизно опівдні 11 січня, коли діти вийшли на прогулянку.

Спочатку було відомо про одного постраждалого вихованця.