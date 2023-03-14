Взрыв слышал весь город: в оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 14 марта, произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город.

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Позже выяснилось, что в Мелитополе взорвали авто. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Только что громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город. По предварительным данным, вспыхнул автомобиль. Выясняем", – отметил он.

Федоров также уточнил, что взрыв произошел в самом центре Мелитополя, а именно в районе улицы Героев Украины.

Оккупационные власти города, в частности гауляйтер временно оккупированной Россией части Запорожской области Владимир Рогов, также подтвердили, что в Мелитополе раздался мощный взрыв. При этом там утверждают, что он якобы произошел во дворе дома на улице Кирова. На место выехали экстренные службы захватчиков.

В результате взрыва, по информации оккупационных властей, пострадал один человек, его госпитализировали. Там также добавили, что сила взрыва в Мелитополе составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Рогов утверждает, что подрыв совершен с помощью самодельного взрывного устройства.

По уточненным данным, как сообщили российские пропагандисты, в результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина.

Накануне временно оккупированный Мелитополь Запорожской области снова посетила "бавовна". Утром 11 марта местные жители слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в северной части города.

Напомним, ранее украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". Во временно оккупированном городе Запорожской области начала действовать партизанская организация "Атеш". Объединение официально заявило об этом и сообщило, что "задачи поставлены и они готовятся к их осуществлению".