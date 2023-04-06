Взорванного в Мелитополе коллаборанта Максима Зубарева вывезли в оккупированный Крым: появились данные о его состоянии

Российские оккупанты вывезли из временно захваченного Мелитополя в Запорожской области коллаборанта Максима Зубарева, которого 3 апреля подорвали в собственном автомобиле. Гауляйтер поселка Акимовка якобы выжил, однако получил настолько серьезные травмы, что захватчикам пришлось его увезти.

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Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило местное издание "Риа-Мелитополь" в Telegram. По его данным, предатель сейчас находится во временно оккупированном Россией Крыму.

Ранения Зубарева оказались настолько серьезными, что лечить его не могут ни местные врачи, ни врачи, которых оккупанты привезли в Мелитополь из России. С помощью санавиации коллаборанта отправили на полуостров.

"Если быть точным, то вывезли то, что осталось от экс-главы военно-гражданской администрации Акимовского района Зубарева. Местные медики и российские гастролеры-врачи, которые приехали спасать в Мелитополь раненых военных, не в силах помочь коллаборанту, поэтому санавиацией Зубарева отправили в Крым", – говорится в сообщении.

При этом, по данным канала, благополучных прогнозов для предателя Украины медики не делают.

Отметим, что ранее журналисты писали, что Зубареву в результате подрыва автомобиля якобы оторвало ногу до таза, что вызвало критическую кровопотерю. Первую помощь гауляйтеру оказали в Мелитопольской больнице, он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Источники журналистов сообщили, что в автомобиле коллаборанта взорвались 600 граммов пластита. Машина с гауляйтером взлетела в воздух 3 апреля на проспекте Богдана Хмельницкого.

Как известно, Зубарев добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял должность так называемого главы поселка Акимовка Мелитопольского района. Автомобиль предателя взрывают не впервые. В ноябре 2022 года коллаборанта также подорвали в Запорожской области. Тогда даже появилась информация, что предатель умер, однако позже это опровергли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов. Прилеты якобы были зафиксированы по военной базе российских оккупационных войск, которую они разместили на аэродроме.

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