Выяснились 10 неожиданных фактов об ананасе, о которых мало кто знает

Ананас – многими любимый фрукт, который используется в большом количестве кулинарных рецептов, начиная от фруктовых коктейлей и заканчивая пиццей. Однако он не так прост, как кажется, поскольку обладает несколькими неожиданными свойствами.

Турецкое издание Milliyet опубликовало 10 малоизвестных фактов об ананасе, о которых до сих пор мало кто знал:

1. Ананас родом из Южной Америки, где его культивировали местные жители еще до того, как европейцы прибыли на континент и открыли для себя этот плод. Фрукт пытались выращивать и в Европе, однако вскоре поняли, что ему нужен тропический климат, для чего были выбраны колонии в Азии и Африке.

2. Выращивание ананаса продолжается не один год. Для этого нужно всего лишь посадить листья, однако процесс производства и созревания плодов занимает от 18 до 20 месяцев. А давать растение может только один плод.

3. Ананас в переводе с английского ("pineapple") буквально означает "сосновое яблоко". Плод был назван так потому, что внешне напоминает шишку хвойных деревьев.

4. Вкусен этот плод только тогда, когда полностью поспел. Сок незрелых ананасов может вызвать проблемы со здоровьем, а невыросшие плоды даже ядовиты.

5. Ананас улучшает пищеварительную систему человека, способен устранить вздутие живота и в принципе предотвратить эту проблему при ежедневном употреблении.

6. Этот фрукт изобилует витаминами и минералами – всего несколько ломтиков ананаса содержат больше суточной нормы витамина С, который обеспечивает нормальную работу иммунной системы и делает нашу кожу здоровой и сияющей. Ананас также богат витамином А, поддерживающим здоровое зрение.

7. Кроме витаминов А и С, ананас содержит много марганца — минерала, который помогает сохранять наши кости крепкими и здоровыми. Способен предотвратить остеопороз и артрит.

8. Цветы ананаса по окрасу могут варьироваться от красного до фиолетового. В дальнейшем образуются маленькие ягоды, которые сливаются вместе вокруг ядра – то есть, можно сказать, что ананас представляет собой не один плод, а множество маленьких сросшихся друг с другом плодов.

9. Мало кто знает, что ананас не созревает после сбора урожая. Когда ананас достаточно созрел, он отделяется от листьев и поступает на прилавок. Выбирайте спелый ананас и старайтесь съесть его в течение нескольких дней, поскольку плод не хранится больше трех дней при комнатной температуре и больше недели в холодильнике.

10. Ананас используют как основной ингредиент в гавайской пицце. Первую такую, как утверждается, приготовил в 1962 году Сэм Панопулос, который работал в ресторане "Satellite", в Чатеме, Онтарио. Рецепт вскоре получил популярность в Канаде и распространился по всему миру. Между тем прародителем гавайской пиццы считается гавайский тост, впервые приготовленный в 1955 году с ветчиной, ананасом и сыром.

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пользу яблок несколько переоценивают. Несмотря на то, что многие врачи поощряют регулярно употреблять два яблока в день, с ними нужно быть осторожными;