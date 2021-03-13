Для большинства из нас яблоки основной фруктовый компонент питания в течение осенне-зимних месяцев. Мы ценим их за богатство вкусов, ароматов и доступность. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Многие врачи поощряют регулярно употреблять два яблока в день – утром для красоты, вечером для здоровья.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Блюда из яблок улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах, благодаря пищевым волокнам яблок поддерживается состояние микрофлоры. Благодаря низкой калорийности (всего 47-52 ккал на 100 г), наличию высокого содержания клетчатки – "метлы" организма и детоксикантов - пектинов, органических кислот, яблоки помогают стать стройнее и красивее. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Интересный факт – в яблоках практически не бывает токсичных металлов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Однако пользу яблок, несколько переоценивают. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Что касается витаминов, то яблоки содержат их мало. Например, аскорбиновой кислоты в 100 г - 4,6-10 мг, в зависимости от сорта и срока хранения, тогда как в цитрусовых до 60 мг, при суточной потребности - 80-100 мг. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Тем, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется потребить 1 - 1,5 килограмма яблок. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут. Яблоки также не лидеры по содержанию каротина, фолиевой кислоты и других витаминов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое их количество нужно есть не только яблоки, но и все остальные группы продуктов – злаки, крупы, мясо, рыбу, молочку и др. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Ошибочно полагать, что яблоки богаты железом. Они не станут основой питания при низком гемоглобине Сравним: 100 граммов яблок содержат до 0,12 мг железа, а такое же количество персиков или бананов – до 0,3 мг, в свекле и тыкве по 0,8 мг, а в брокколи - 0,7 мг железа при суточной потребности взрослого человека в 12-17 мг. Кроме этого из растительной пищи железо усваивается гораздо хуже (всего 3-5%), тогда как из животной на 25-35%.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Но не смотря на то, что яблоки далеко не "супер-фуд", все же целебных свойств⠀в них много.

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