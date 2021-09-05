Как все нормальные мужчины, я достаточно наплевательски относился к своим "крысам", но жена меня выгнала на обследование. И вот наконец я с женой приехал на обследование в клинику Тодурова. Мне назначили коронарографию. Я сделал эти анализы и думал вечером собираться домой.

Когда посмотрели, что у меня на самом деле, то ко мне пришел Тодуров и сказал: "Видишь? Готовишься к операции. Утром ко мне на стол". Примерно такая же ситуация у Арьева была. Мы же, мужики, плюем на собственное здоровье. Как нас жены и родители не гонят на обследование, мы же все разгильдяи. И если нам повезло, и мы попали на обследование до того, как попали на кладбище, то нас хватают и кладут на стол.

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На самом деле есть такая вещь, как генетика или случай. Вы можете быть вегетарианцем, не есть мяса, жира вообще, а иметь столько бляшек, что едва не завтра будете умирать. Поэтому надо регулярно обследоваться.

Вот я пошел и остался. Я очень благодарен и Борису Тодурову, и людям, которые и построили у нас клинику мирового уровня, которая спасает десятки тысяч людей прямо на конвейере. Он спас, пожалуй, огромный украинский город своими золотыми руками. И Шевченко Виктору Александровичу. Они меня буквально вытащили с того света, и мне сделали операцию по шунтированию.

Я кстати такую операцию 20 лет назад видел собственными глазами. Мой друг, сосудистый хирург, ее делал в Айове, город Де-Мойн. Я тогда 20 лет назад не знал, что я вижу точно такую операцию, какую будут делать мне. Жизнь прикольная.

И поскольку я не курю, в принципе веду довольно активный образ жизни, это – наследственный дефект, который никогда не будешь знать и видеть.

И поэтому, уважаемые мужчины, я вас очень прошу: слушайтесь ваших жен, ваших мам, ваших детей, которые вас гонят на обследование. Делайте это после 40 лет.

Арьеву 45 лет. То, что он выжил – это чудо, которое совершил Тодуров. Мужчина лежит в соседней палате, 45 лет, ехал из Одессы. В 40 лет другой мужчина приехал из Харькова. Чтобы их спасти – идет отсчет на часы. Такое разгильдяйское отношение к собственному здоровью после 40 лет заканчивается поездкой на кладбище, если за здоровьем не следить.

Обычно шунт берут с ноги, разрезают полметра, извлекают кусок вены, стягивают ее назад, и этот кусок вены в обход сердца пускают шунт вместо забитого артериального сосуда. Но поскольку у меня сосуды были в очень хорошем состоянии, у меня взяли другой артериальное сосуд изнутри, у сердца, он был в хорошем состоянии. В принципе поэтому у меня операция прошла достаточно быстро.

Люди добрые, во-первых, я вам советую, не бойтесь, весь ваш страх оставьте дома. Эта коронарография абсолютно безболезненна. Ее уже делают настолько обыденно, что вы ничего не почувствуете.

Что касается операции на сердце. Вы заснули и проснулись уже после операции. Ваши шансы выжить – 99%. Поэтому, во-первых, не бойтесь. Вас разрезают от самой глотки до солнечного сплетения. После разрезают грудную клетку, вынимают ваше сердце наружу и быстро делают эту операцию.

В моем случае это было около часа. У Арьева, я так понимаю, было часа три с половиной, потому что у него была проблема с клапаном. И это очень сложная операция. Потом это все зашивают обратно, и вас кладут в реанимацию на пару дней.

Вот когда вас уже положили после операции на открытом сердце в реанимацию, наконец в этом месте к вам приходит понимание эстетической красоты и философской глубины гениальной фразы "ни вздохнуть, ни перднуть". Потому что самое ужасное после операции на сердце – это чихнуть. Это хуже атомной войны!

У вас из солнечного сплетения торчит два дренажа. Преимущественно здесь лежат 95% мужчин и вам, простите, в ваш орган вставляют катетер. И вы не представляете, какой жизнерадостный кайфовый момент, когда в первый раз вы сами идете пописать.

В принципе, эти операции благодаря Тодурову и другим гениальным хирургам (потому что он – мировая величина, это бесспорно!) в Украине стали реально обыденными. Золотые руки здесь, в центре Тодурова. Ему честь, почет, низкий поклон на мировом уровне.

Друзья, я знаю, что я говорю. Я был в Америке на точно такой операции, и я вам скажу, что Тодуров – это просто гений украинской медицины. Его слушаются все. Здесь Кравчук лежал недалеко от меня, поехал на реабилитацию в Германию.

Тодурова слушаются все: президенты, премьеры, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники, они выполняют все команды Тодурова.

Поэтому друзья мои, пожалуйста, я как человек, который прошел этот процесс, знаю, о чем говорю: ваше здоровье в ваших руках. Не бойтесь обследоваться, вы можете этого не знать без коронарографии, без полного обследования, ни вы, ни я, ни Арьев.

Я здесь знаю кучу людей по палатам, они все живы и здоровы, и будут жить 20, 30, 40 лет только потому, что они прошли обследование.

У нас в реанимации, когда меня перевели, был такой очень классный дедушка, лет 90. Ему сделали операцию. К нему пришла жена и говорит: "А какую тебе челюсть первую вставлять: нижнюю или верхнюю? Надо же бананчик поесть". Вот она на 90-м году наконец поняла, какую челюсть надо вставлять первую.

А другой дедушка здесь у нас, 85 лет, говорит: "Мне говорят, вам челюсть вынимать?". Он говорит: "А зачем ее вынимать? У меня просто своя челюсть и свои зубы".

Друзья, и главное, кроме гениального хирурга Тодурова и клиники Института сердца, если вы все-таки ушли в пучину кардиологии, я вам скажу: очень-очень важно иметь правильную, любимую женщину, которая будет о вас заботиться эти первые два дня. Потому что в первые эти два дня вы превращаетесь в младенца, за которым следует смотреть.

И последнее. Специфика операции такова, что вам нужно сразу после того, как вас привезли после реанимации, встать и идти. Чем больше вы лежите, чем больше вы играете в глупую игру умирающего лебедя, тем хуже для вашего здоровья. Ваш подвижной аппарат полностью работает, руки-ноги работают, немножко кружит, но вы сразу встаете, и без всяких уток надо идти в туалет. На следующий день вы уже ходите по коридору, через день вы уже гуляете, максимум неделю – вы уже дома.

Поэтому, пожалуйста, не придумывайте себе страшилок. На самом деле я это все прошел, я вам даю совет – оставайтесь живыми! Живите и не несите горе вашим близким. Возьмите этот блог с Обозревателя, перепостите всем вашим друзьям и знакомым, вбейте им в мозги – живым быть намного лучше.

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