Вытащили из Тисы: пограничники спасли юношу, пытавшегося добраться вплавь в Венгрию. Видео

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда извлекли из реки Тиса 28-летнего жителя Ровенщины, незаконно пытавшегося попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не мог самостоятельно выбраться из воды.

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Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Юного беглеца пограничники назвали "дайвером".

"Для путешествия мужчина самостоятельно проложил маршрут с помощью навигационного приложения. Он даже надел гидрокостюм, но о безнадежности начатого дела догадался уже на первых минутах погружения в воду", – рассказали в отделе "Вилок".

Течением беглеца вынесло на берег. Там уклонист ухватился за ветки, однако самостоятельно выбраться из реки уже не мог. Тогда он включил телефон и позвал на помощь спасателей.

"Река достаточно опасна и здесь можно погибнуть. Поэтому предостерегаем всех, кто желает незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности и не верить мошенникам, которые уверяют, что смогут обеспечить безопасное пересечение границы по реке", - предупредила Госпогранслужба.

Кстати, в Украине готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов. С его помощью украинцы смогут не только получать информацию об автобусных рейсах за границу, но и покупать билеты на них.

Как сообщал OBOZ.UA, парень блоггерши-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер. Однако бойфренд Пренткович оказался на отдыхе на Мальдивах. Как он это объяснил, читайте здесь.

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