Вытащил друга из поля боя и крестил его дочь: что известно о погибшем в День Независимости военном Вячеславе Питько

24 августа в День Независимости на Донбассе от пули пророссийского снайпера погиб украинский военный, старший сержант Вячеслав Питько. Ему было всего 48 лет. Дома у него остались супруга и дочь-школьница. Вячеслав на фронт ушел добровольцем с самых первых дней войны и все это время защищал нас на востоке.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Вячеслав Питько на фронт ушел добровольцем еще в августе 2014 года. "Тогда мы формировали 43-ю бригаду, и там был Слава, так мы с ним и познакомились. Это человек-душа, само обаяние! Он был обычным парнем, до войны работал на заводе, они там производили удобрения. А на фронт пошел сам, не стал ждать повестку", – со слезами вспоминает о нем волонтер Елена Румянцева-Малютова.

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В 2014-15 годах Вячеслав получил несколько осколочных ранений. Через некоторое время он демобилизовался, вернулся домой, пару лет пробовал жить на гражданке, вновь работал на своем заводе.

"Но в мирной жизни он себя уже не видел. Поэтому снова вернулся в армию, заключил контракт и продолжал воевать. У него есть жена и дочка-школьница, в 2014 году она была совсем маленькая. У него очень хорошая душевная семья.

Вячеслав мечтал, что когда-нибудь, когда все закончится, он разведет у себя теплицы, будет выращивать огурцы и помидоры. У него в руках все горело, он был очень работящий, весь ремонт дома делал сам. И в руках у него была невероятная сила. Сам худой, невысокий, но очень спортивный, хотя ни в какие спортзалы не ходил. Просто у него была сила духа", – говорит Елена.

В августе 2015 года Вячеслав Питько спас своего товарища Александра Федорченко ("Призрака"). Сам Александр и его супруга говорят, что обязаны Вячеславу всем, что у них есть сейчас, в том числе – шансом встретиться и растить дочь, которую Вячеслав крестил.

"Это произошло 9 августа 2015 года, мы были разведчиками. Тогда мы попали в окружение, я был ранен, уже прощался с жизнью. А Вячеслав меня вытащил. Я терял сознание, даже не понимал масштабов своего ранения. Нас уже окружили и хотели взять в плен.

Вячеслав потом рассказывал, что готов был в крайнем случае вместе со мной подорваться, но живым не сдаваться. Меня он успокаивал, говорил, что еще на моей свадьбе погуляет. Так он меня и дотащил до желтой зоны", – вспоминает Александр.

На свадьбе у "Призрака" Вячеслав действительно погулял, даже крестил маленькую дочку Александра и Татьяны.

"Я буду до конца жизни благодарна Вячеславу за Сашу. Если бы не он, то мы бы с ним не встретились, и не было бы у нас нашей доченьки. Слава был очень светлый, позитивный, добрый человек, наш родной кум и крестный. Каждый праздник первый тост мы поднимали и будем поднимать за него: "Слава, брат, спасибо за жизнь!" – говорит Татьяна.

Александр рассказывает, что Вячеслав сам поднимал свой дом, делал в нем все, от водопровода до плитки на стенах. И действительно мечтал на старости лет развести собственный сад, выращивать помидоры и жить со своей семьей, радоваться тому, как растет его дочь.

Похоронят Вячеслава Питько в его родном Каменском на Днепропетровщине в пятницу, 27 августа.