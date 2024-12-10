Высший совет правосудия уволил судью, которая в 2014 году получила паспорт РФ. Фото

Высший совет правосудия во вторник, 10 декабря, уволил судью Донецкого окружного административного суда Людмилу Арестову, которая в 2014 году после оккупации украинского Крыма получила паспорт страны-агрессора России. Причиной увольнения "указано совершение существенного дисциплинарного проступка".

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О решении сообщили на сайте ВРП. Как говорится в сообщении, Арестову решили уволить на основании пункта 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины.

Представление на увольнение судьи внесла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, решившая привлечь Арестову к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в форме такого представления.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности, говорится в сообщении ВРП.

Решение об освобождении от должности не является решением о привлечении к дисциплинарной ответственности, а принимается на его основании, поэтому фактически является кадровым, пояснили в ВРП.

Что известно о судье Арестовой

Летом 2023 года журналисты проекта "Схемы" рассказали, что Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ.

Паспорт страны-агрессора она получила на основании незаконного "договора о принятии Крыма в состав России" 2014 года, согласно которому граждан Украины и лиц без гражданства, на тот момент постоянно проживавших на полуострове, РФ объявила своими гражданами.

По данным сайта Налоговой службы РФ, журналисты установили индивидуальный налоговый номер Арестовой, привязанный к ее российскому паспорту.

Кроме того, согласно утечке из баз данных авиаперелетов РФ, после оккупации Крыма в мае 2014 года Арестова на три дня летала в Москву, используя паспорт РФ.

А в утечке из баз данных о клиентах медорганизаций РФ "Схемы" нашли информацию с указанием данных российского паспорта Арестовой и налогового номера. Также там указан электронный адрес, вероятно, сына Арестовой Максима.

Упоминание об Арестовой также находится в базе данных российской медлаборатории "Гемотест", утечка информации из которой произошла в 2022 году, из-за чего суд в РФ оштрафовал медучреждение на 60 тыс. рублей.

Эти записи говорят о том, что Арестова при прохождении теста на коронавирус указывала данные российского паспорта.

Также выяснилось, что с 2018 года по январь 2022 года она посещала оккупированный Крым и провела там более 250 дней.

Сама Арестова в комментарии заявила, что якобы "не имеет российского гражданства", в то же время предположила, что паспорт ей "возможно, действительно был выдан", как и остальным зарегистрированным жителям Крыма после псевдореферендума.

А поездки в оккупацию объяснила необходимостью посещать родителей.

После разговора с журналистом в редакцию "Радио Свобода" поступили адвокатские запросы мужа судьи Сергея Васильева с требованием предоставить информацию о журналистах, проводящих расследование в отношении судьи.

Впоследствии сама Арестова направила запрос к изданию с вопросами, каким именно объемом информации о ней владеют журналисты, и требованием "уничтожить персональную информацию судьи", которая есть у "Схем".

Журналисты в свою очередь направили запрос главе Высшего совета правосудия Григорию Усику с просьбой сообщить, известно ли ему или членам ВРП о наличии у судьи российского гражданства и может ли это влиять на добродетельность судьи.

В ответ ВРП сообщила, что обратилась в Службу безопасности Украины, чтобы установить, действительно ли судья Арестова имеет гражданство РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в РФ пригрозили, что с 2025 года гражданам Украины, не получившим российский паспорт, будут предоставлять статус "иностранных граждан или лиц без гражданства". Такие "новшества" агрессор вводит уже с 1 января.

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