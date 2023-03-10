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Сергей Высоцкий
Сергей Высоцкий
Украинский политик, народный депутат

Блог | Сергей Высоцкий: Высшее руководство Украины поклонилось Герою: в стране терпил такое невозможно

Высшее руководство Украины поклонилось Герою: в стране терпил такое невозможно

В чем разница между нами? У нас отдать последнее уважение Герою Украины приходит президент. Все военно-политическое руководство - Залужный, Резников, Буданов, преклоняющие колени, вместе со свободными гражданами, находясь между ними.

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Уважаемые нами, но равны среди тысяч равных украинцев.

У их же старого и кровавого диктатора нет смелости встретиться хотя бы с настоящими матерями погибших. Собирая на фейковую встречу фейковых родственников.

Страна свободна. И страна рабов. Страна непокоренных. Но страна терпил. Герой страна. И страна навоз!

Действительно, диаметрально разное основание, чуждые ДНК!

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