Высотные работы в мороз и снег: в ГСЧС показали, как ликвидируют последствия удара российского дрона по ЧАЭС. Фото

Последствия атаки страны-агрессора на Чернобыльскую АЭС до сих пор не ликвидированы. В настоящее время спасатели выполняют высотные работы на месте удара.

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Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник во время брифинга. Он отметил, что восстановительные работы не прекращаются, несмотря на снег и мороз.

Спасатели добавляют, что на 15:00 горения утеплителя не наблюдалось. В настоящее время верхолазы проводят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия и заполнению пустот огнетушащими веществами.

Работу специалистов ГСЧС усложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции.

"Спасатели работают непосредственно извне защитной конструкции. На высоте более 100 метров. Постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимые значения", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 февраля российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил серьезные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об уровне радиации и тлении утеплителей после пожара.

Отмечается, что после удара российским дроном по защитному саркофагу над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции на объекте работают специалисты. По состоянию на 13.00 15 февраля десятки людей привлечены к ликвидации последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА страны-агрессора на Чернобыльскую АЭС радиационный фон мониторится круглосуточно. Пока угрозы для среды и населения нет.

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