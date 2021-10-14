Вышла книга о 2,5 тысячах 'Праведников народов мира' – украинцах, которые спасали евреев во времена Холокоста

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра была представлена ​​книга "Праведники народов мира. Украина" об украинцах, которые спасали евреев во времена Холокоста. В ней не только упоминаются имена 2659 героев из всех регионов, но и описаны отдельные истории украинских Праведников народов мира и спасения евреев с фотографиями спасителей и спасенных.

Издание подготовлено Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом. Книга создана для увековечения памяти о шести миллионах жертв Холокоста и, в частности, о полутора миллионах евреев, убитых непосредственно на территории Украины. Трагедия Холокоста здесь раскрывается через истории спасения евреев, полные драматизма и связанные с непосредственной опасностью для жизни тех, кто решался эту помощь оказать.

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Предисловие к книге написал Президент Украины Владимир Зеленский.

"О них не всегда снимают фильмы. Их именами редко называют улицы. Но их вклад в победу над нацизмом не меньший... У них не было оружия, но они победили нацизм человечностью, жертвенностью, добротой и большой отвагой. Они спасали евреев, рискуя собственной жизнью. Знали, что нацисты за любую помощь евреям могут убить и тебя, и твоих родных. Но большими, чем этот страх, оказались их большие сердца... Эта книга является источником историй о Праведниках из Украины... Наша обязанность – знать их истории и передавать из поколения в поколение, чтобы навсегда сохранить светлую память о каждом из них", – отметил глава государства.

Исключительным подвигом праведников в предисловии к изданию назвал и Президент Израиля Ицхак Герцог.

"Мы всегда будем помнить их смелость, гуманизм и сострадание, которые дали силы этим праведникам сохранить свои моральные качества в самые темные времена мировой истории и спасти невинные души. Их подвиги навсегда записаны священными буквами в летописях еврейского народа и всего человечества. Истории праведников народов мира являются особой частью трагической истории Холокоста. Они доказывают, что мы всегда имеем возможность выбирать как отдельные личности, как сообщество, как нация и как народ", – подчеркнул он.

В Восточной Европе, отметил глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, слишком долгое время пытались скрывать исторические свидетельства о Холокосте. Пришло время исправить эту ошибку. "Нужно рассказывать бесценные истории Праведников не только для того, чтобы почтить их благословенные поступки воспоминаниями о них. Их мужество, доброта и человечность являются вечным вдохновением, благодаря которому мы способны улучшить этот мир. Эта книга, в которой представлены истории вдохновляющих подвигов Праведников народов мира Украины, делает значительный вклад в эту священную миссию", – сказал он.

"От расстрела в Бабьем Яру и позже, на протяжении всего Холокоста, мать моего друга Раису Погребинскую спасали по меньшей мере шесть раз шестеро разных людей. Их фамилий она не запомнила или вообще не знала. По правилам израильского Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем все они заслуживают звания Праведник народов мира, но из-за отсутствия полных данных официально не могут быть названы Праведниками. Эти шесть человек, как и многие другие, не вошли в книгу "Праведники народов мира. Украина", изданную нами к 80-летию трагедии Бабьего Яра. Но от этого они не перестали быть Праведниками. В книге – около 2700 имен официально признанных на сегодняшний день Яд Вашем украинцев-Праведников… Cо временем этот перечень будет пополняться, и мы ещё узнаем имена Праведников, которые сегодня считаются безымянными", – отметил на своей странице в Facebook, комментируя выход книги, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Праведник народов мира" – почетное звание, которым израильский Мемориальный комплекс Яд Вашем удостаивает людей, которые рисковали собственной жизнью ради спасения евреев во время Холокоста. По количеству Праведников Украина занимает 4 место среди 51 страны мира.

Приведенный в книге список имен не является окончательным. Поиск и установление новых имен продолжается. На данный момент уже известно о 2673 жителях Украины, которые удостоены этого почетного звания. Однако на самом деле их было гораздо больше. Многие истории остались неизвестными, поскольку советская власть проводила политику забвения относительно трагедии Холокоста.

Для тех людей, которые за неимением показаний не смогли получить титул "Праведников народов мира", в конце 1980-х годов ввели звание "Праведник Украины", а также "Праведник Бабьего Яра" – для людей, которые спасали евреев в оккупированном нацистами Киеве.

Как известно, 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 33 771 киевского еврея. В годы нацистской оккупации Киева с 1941 по 1943-й в Бабьем Яру погибли от 70 до 100 тысяч людей разных национальностей, политических и социальных групп. Всего в годы Второй мировой войны нацисты убили на территории Украины 1,5 миллиона евреев.