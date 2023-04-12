З приводу "тридцятки" в Збройних силах. Ті, хто коментує тему, не знаходячись всередині ситуації, повинні розуміти, що їхні аргументи "проти" не будуть почути в армії від слова взагалі. "Тридцятка" і "сотка" це не заохочення, а данність для людей у формі, які більшу частину цього забезпечення витрачають знову на потреби ЗСУ. Купівля авто, палива, форми, навіть особистої зброї і багато іншого здійснюються з особистих коштів військовослужбовців.

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Треба припинити давати слово спікерам на кшталт Цабаля, бо нічого іншого, крім люті, їхні аргументи у військових не викликають.

Всіх бажаючих пожирувати на армійському забезпеченні щиро запрошуємо до лав ЗСУ та Сил оборони. Пропонуємо провести захопливий і незабутній час і просидіти навіть не на нулі, а у "нефронтових" Херсонській або Харківській областях хоча би тиждень. Доповідь закінчив.