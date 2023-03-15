Выплата семье павшего воина – миф или реальность: правозащитница Денисова поделилась опытом

Семьи военнослужащих в случае гибели воина на фронте имеют право получать выплату в сумме 15 миллионов гривен. Впрочем, случаи получения такой помощи встречаются очень редко.

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О том, реально ли семье получить денежную поддержку рассказала председатель правления Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в интервью Цензор.нет.

“К нам огромное количество людей обращается, которые не могут оформить эту помощь. Почему? Потому что порядок обеспечения этой выплаты утверждается каждым органом сектора безопасности и обороны Украины. То есть у каждого есть свой порядок. Сейчас есть приказ именно министра обороны от 25 января 2023 года, где уже изменен механизм получения этих 15 млн. Сначала семья погибшего/умершего получит 3 миллиона, а остальные – в течение 40 месяцев.» — рассказала Денисова.

Также правозащитница добавила, что, по информации родителей павших героев, их обращения в Министерство обороны Украины были проигнорированы.

“В целях обеспечения соблюдения прав человека и социальных гарантий членов семей погибших военнослужащих, мы вынуждены обратиться к министру обороны Украины Алексею Резникову. Ожидаем ответ и принятие государственного решения, направленного на решение проблем родственников погибших защитников.» — подытожила Людмила.

Напомним, что Украинский центр защиты прав человека подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Мрия" Юлии Паевской (Тайры). Семья павших воинов могут обратиться в фонд с запросом получить гуманитарную помощь и психологическую поддержку.