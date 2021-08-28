Вынуждена выживать: скандальная Бильченко пожаловалась, что Россия ее 'кинула'

Украинская писательница и переводчица Евгения Бильченко, которую в июле этого года уволили из университета Драгоманова за пророссийские взгляды, пожаловалась, что оказалась не нужной своим соратникам по "русскому миру". Скандальная профессорша жалуется, что осталась без работы и ее никто не "подобрал" – ни Россия, ни "хотя бы ОПЗЖ".

Свои сожаления Бильченко выразила на странице в Facebook в двух больших постах. Она пожаловалась, что совершила "прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего, полностью нерукопожатного".

Она призналась, что ждала, пока ее кто-то "подберет", но в ОПЗЖ отказались принимать профессора на должность журналиста, а в России она также оказалась не нужной.

"Матушку мою тоже во мне что-то смущает", — написала Бильченко о РФ.

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Теперь профессору приходится выживать, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Она занимается литературными подработками. Бильченко жалуется, что сейчас ей приходится "круглосуточно фрилансить" – она потеряла все свободное время, имя ученого и реализацию как писателя.

В то же время она грозится вернуться в университет Драгоманова, ведь по словам профессорши, ее так и не уволили и трудовая книжка находится еще в вузе.

"По закону мне должны предложить три места. И, да, смешно, но меня они так и не уволили. Вместо этого ушли с работы некоторые ярые сторонники травли. Теперь – время гамбита", – написала Бильченко.

Судя по словам Бильченко, она может "назло" вернуться в университет.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессора университета Драгоманова Евгению Бильченко, которая назвала Украину "колонией США", уволили с работы.

Бильченко еще с июля 2017 года внесена в базу "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду, отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией".